Unicul Florin Răducioiu. Reacție 'marcă înregistrată' înainte de meciul Generației de Aur (live pe Pro TV și VOYO, de la 20:30)

Fostul internaţional Florin Răducioiu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul de retragere al "Generaţiei de Aur" din această seară va fi o manifestare de recunoştinţă, admiraţie şi respect faţă de ce a reprezentat el şi colegii săi pentru România.

"Vor fi lacrimi de bucurie pentru că meciul în sine este un omagiu care ni se aduce de către suporteri, care vor veni în număr mare. Va fi o manifestare de recunoştinţă, admiraţie şi respect faţă de ce am reprezentat noi pentru ţară. Eu sunt copleşit... mai ales că şi noile generaţii au un mare respect faţă de noi. Asta înseamnă că lăsăm ceva în urmă. Merităm acest meci de adio, ca să spun aşa, pentru că nu mai suntem tineri", a precizat Răducioiu.

Ioan Ovidiu Sabău a afirmat în aceeaşi conferinţă de presă că este mândru de faptul că a făcut parte din "Generaţia de Aur".

"Pentru mine a fost şi rămâne o mândrie şi un mare privilegiu că am făcut parte din această generaţie. Pentru că în acea perioadă de la echipa naţională am legat prietenii pentru toată viaţa. Iar ăsta este cel mai important lucru. A contat foarte mult că ne-am completat foarte bine şi că aveam curaj... nu aveam teamă indiferent cine era adversarul. Ce am trăit noi este o lecţie de viaţă, iar cei tineri au foarte multe de învăţat. Iar noi am încercat şi încercăm să transmitem acest mesaj. Să fim nişte modele prin tot ceea ce am făcut", a explicat fostul mijlocaş.

Componenţii "Generaţiei de Aur" vor întâlni o selecţionată de staruri ale fotbalului internaţional într-un meci de retragere organizat, în această seară, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Capitală. Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu, Ioan Ovidiu Sabău, Ionuţ Lupescu, Bogdan Stelea, Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuş şi Florin Prunea sunt doar câţiva dintre marii fotbalişti care vor îmbrăca din nou tricoul României în meciul în care selecţioner va fi Anghel Iordănescu.

De partea cealaltă, în echipa starurilor, care va fi condusă de pe bancă de portughezul Jose Mourinho, se vor afla nume mari precum Hristo Stoicikov, Rivaldo, Christian Karembeu, Nuno Gomes, Christian Panucci sau Dida.

Cea mai mare performanţă a echipei naţionale de fotbal a României a fost sfertul de finală de la Cupa Mondială din SUA 1994, când "tricolorii" au pierdut la loviturile de departajare cu 4-5 în faţa Suediei, după ce în optimi au eliminat vicecampioana mondială Argentina, cu 3-2.