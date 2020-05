Un nou stadion de LUX despre care nu s-a stiut nimic! Unde va fi construit si cine va juca pe el

Lipsa arenelor sportive din Romania nu va mai fi un subiect de care lumea sa se poata plange.

In Brasov au inceput lucrarile de amenajare ale complexului sportiv Carpati, intr-un proiect derulat in colaborare cu Federatia Romana de Fotbal.

Conform brasov.net, baza sportiva va avea teren de fotbal artificial, o pista de atletism omologata cu 8 culoare, o tribuna cu 500 de locuri si o sala de sport in care se vor putea organiza competitii oficiale.

Valoarea investitiei se ridica la 34.23 milioane de lei, iar valoarea suprafetei de joc pentru terenul de fotbal, in valoare de 100.000 de euro este asigurata de Federatie.

„Stadionul Carpati a intrat intr-un amplu proces de reabilitare, in sensul ca pe acest amplasament, din cele doua terenuri existente se va face un singur teren de fotbal, in colaborare cu Federatia Romana de Fotbal, un teren de fotbal omologat si de UEFA, sintetic. De jur imprejur va fi o pista de tartan cu opt culoare, fiecare cu o dimensiune de un metru, o pista de 400 metri, care poate fi omologata si pot fi organizate concursuri de atletism. Proiectul mai cuprinde o tribuna de 500 de locuri, si o sala de sport, omologabila pentru competitii de handbal, volei, baschet de liga nationala.

Toata aceasta baza va face parte dintr-un complex mai mare, care include si Liceul Sportiv, care se afla in apropiere. Studiul de fezabilitate a fost aprobat in Consiliul Local, saptamana viitoare va fi finalizata documentatia de proiectare si executie si vom lansa licitatia pe SEAP, iar pentru a nu pierde vremea pana se finalizeaza procedurile, am inceput demolarea tribunei, care este de prin anii ‘60, si a vechiului sediu, care si el are mai mult de 50 de ani. Nu va mai semana deloc cu baza de acum, sunt convins ca ani de zile de acum incolo elevii Liceului Sportiv, precum si sportivii de performanta care se vor antrena aici, o vor face in conditii de top“, a declarat Emilian Cernica, directorul Directiei de Administrare Infrastructura Sportiva conform brasov.net.

Sursa foto: brasov.net