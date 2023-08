Un fost jucător emblematic al lui Dinamo promite o revenire spectaculoasă în „Groapă”: „O să vedeți!”

Ovidiu Burcă pare să fi găsit cheia succesului, după mai multe meciuri în care „câinii” au pierdut la limită, controlând jocul.

Tehnicianul lui Dinamo a devenit un model pentru foștii colegi din „Groapă” care speră ca într-o zi să-i calce pe urme.

Florentin Petre vrea să-i calce pe urme lui Burcă

„Cu siguranță, mai devreme sau mai târziu voi antrena Dinamo. O să vezi asta, dar trebuie să treacă timpul, vreau să îmi iau licența Pro. În momentul în care voi fi în regulă, atunci voi fi și foarte bine pregătit. Am aproape zece ani de când antrenez, am pornit de jos.

Am antrenat corect, deși nu am avut condiții pe unde am fost, în afară de Ceahlăul. Am fost și secund atâția ani de zile, atât în Liga 1, cât și în liga a doua. Atât timp cât sunt corect cu mine și cu cariera mea, voi reuși”, a spus Florentin Petre pentru iAMSport.

Florentin Petre și-a trecut în CV echipe precum: Dinamo II, Dinamo (secund), Brașov (secund), Luceafărul Oradea (secund), Foresta Suceava, Dacia Unirea Brăila și Ceahlăul Piatra Neamț.

Victoria cu FC Botoșani a ajutat-o pe Dinamo să scape de ultimul loc, dar nu și de subsolul clasamentului. ”Câinii” au rămas pe locul 14, cu patru puncte, la egalitate cu UTA Arad și Oțelul Galați.