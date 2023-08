Un fost stelist, vorbe mari despre dinamovistul momentului: „Este un jucător care poate face diferența!”

O centrare în forță a lui Dennis Politic a fost deviată nefericit în proprie poartă de către Ducan, asigurând astfel cele trei puncte pentru echipa gazdă.

Dennis Politic, autorul fazei decisive, a fost lăudat pentru prestația sa excepțională de către fostul stelist Robert Niță, vare a ținut să sublinieze Niță importanța menținerii acestui jucător la Dinamo pentru cât mai mult timp cu putință.

”E un jucător care are anumite caracteristici (n.r. - Dennis Politic). E un jucător care pentru campionatul românesc este rar. Nu îl facem vreun Messi acum, că are nevoie de timp. Este un jucător care unu contra unu are personalitate şi încearcă tot timpul. Ce îmi place la el, că este tipul de jucător care e conştient de calităţile lui şi care evită duelurile.

El nu se bagă acolo unde sunt trei jucători. Încearcă să ia unu contra unu şi face un joc bărbătesc. Îmi place că nu simulează. Este un jucător care poate face diferenţa şi care are personalitatea şi calitatea tehnică necesară să scoată adversarul cu uşurinţă din joc.

Mie tipul acesta de jucători îmi plac indiferent de echipa la care joacă. Dacă îl vând pe Politic şi aduc ttrei în locul lui e bine. Sunt bani puţini la Dinamo, ştie toată lumea. De aceea cu atât mai mult este de apreciat Burcă”, a spus Robert Niţă despre Politic, potrivit Fanatik.

Despre Dennis Politic

Mijlocașul ofensiv este din Brașov și a evoluat la juniorii lui Manchester United între 2012 și 2015, după care s-a transferat la Bolton Wanderers.

Pentru Bolton a jucat în League One și League Two, a fost împrumutat la Salford City, echipa unde patron este David Beckham, dar o ruptură de ligament încrucișat anterior l-a făcut să rateze întreg sezonul 2020-2021.

Nu a mai jucat deloc din martie 2020 până în octombrie 2021, când a revenit cu gol la Port Vale FC, în League Two, la doar patru minute după ce a fost introdus pe teren, într-un meci nebun, câștigat cu 3-2 de echipa sa după ce în minutul 90 scorul era 1-2 - mai multe detalii AICI.