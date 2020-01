Un fost fotbalist produce una dintre cele mai apreciate marci de bere artizanala din Romania

El si-a botezat berea dupa cainele sau, un Golden Retriever.

In 2016, Calin Ignat, un fost fotbalist din Tg. Mures, s-a transformat in producator de bere artizanala. El a botezat berea produsa de el „Noah”, dupa cainele sau Golden Retriever, care a fost tot timpul langa el cat a experimentat, iar brevetul de productie l-a obtinut in ziua cand Noah a implinit 10 ani. Din pacate, patrupedul a murit intre timp, dar afacerea targmureseanului merge din ce in ce mai bine. Daca initial el producea bere in apartamentul parintilor, el a inlocuit linia de productie de 500 de litri cu una de 3.000 de litri, iar din 2020 trece la una si mai mare. Marca sa de bere se gaseste deja in magazine, baruri si restaurante din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Sighisoara, Bistrita si Tg. Mures, iar de cele mai multe ori este sold out pana sa ajunga la maturitate noua transa de bere.

El produce berile „Poet of Pale Ale”, „The Biker Pale Ale”, „The Moonspell”, „The Godfather”, „Angels Have Tails” si „The Dreamer”, iar de la finalul lunii ianuarie 2020 va fi gata si noul sortiment „Nymphetamin - Russian Imperial Stout”, cu 11% alcool. In ultimul an, fabrica din Tg. Mures a fost vizitata de multi turisti, mai ales din America de Nord, iar Ignat a participat la mai multe targuri de profil si a realizat si berea „Who’s a good boy?”, impreuna cu Hop Hooligans, in memoria cainelui sau. Berea sa este folosita chiar si la productia de branza, maturata in stil elvetian, de catre o fabrica din satul Cund, judetul Mures.

A INVATAT SA FACA BERE DIN CARTI SI DUPA VIZITE LA ALTE FABRICI ARTIZANALE

„Totul a pornit intr-o seara, cand nasul meu si cel mai bun prieten al meu m-au dus intr-un local unde se gaseau peste 200 de beri. Cand am baut primele beri artizanale am simtit cum s-a declansat un click! Spre dimineata am ajuns acasa si i-am povestit sotiei despre berile artizanale. Si i-am spus: ’Eu am fost cel mai mare bautor de bere care, de fapt, nu bause nicio bere adevarata!’ Fara sa stiu, aveam atunci tangenta cu prima inghititura de bere craft ce urma sa schimbe totul in viata mea. Noah este brandul meu si reprezinta numele catelului familiei, care intre timp a decedat. Autorizatia finala de producere a berii a fost obtinuta chiar in ziua cand el a implinit 10 ani, in 5 iunie 2018.

Nu am studii de specialitate si aceasta afacere a pornit ca un experiment facut in casa. Am invatat singur din carti de specialitate comandate pe internet si din experienta altor producatori, pe care i-am vizitat si care m-au ajutat cu sfaturi, cand am avut nevoie. Fabrica de bere Ignat Brewery s-a infiintat in anul 2016, in Tg. Mures, reprezentand un salt urias de la fabricarea berii in bucataria parintilor, cu un kit de facut bere in casa, adica doua galeti si o conserva de extract si malt si hamei, la fabricarea berii cu utilaje profesionale. Primul experiment a fost un fiasco total, dar nu am renuntat si am transformat o parte din apartamentul parintilor intr-un mic atelier, prin construirea unui cazan mare, cu ajutorul tatalui meu.

Desi berea industriala va exista mereu pentru ca isi are locul ei pe piata si, sa fim sinceri, toti pasionații de bere artizanala am facut pasul catre aceasta, tot prin berea industriala, există multe diferente intre ele. O bere artizanala e mai scumpa decat cea industrială, pentru ca are nevoie de minim 21 de zile pentru fermentare si maturare, pentru ca se realizeaza natural, foloseste ingrediente superioare, precum maltul de orz, maltul de grau sau de secara, foloseste mult hamei, atat pentru aroma cat si pentru amareala, este nefiltrata si nepasteurizata, in cea mai mare parte, astfel ca te poti bucura de beneficiile uleiurilor din hamei si a complexului de vitamine si minerale din drojdie, nu foloseste potentiatori de aroma.

Retetele noastre sunt retete originale, create de noi, folosind urmatoarele ingrediente: malturi de orz si grau, combinate, de origine englezeasca sau germana; drojdiile de bere au o tulpina de origine americana sau englezeasca si sunt de fermentatie superioara (fermentand la temperaturi ridicate 18°C - 24°C); tipurile de hameiuri folosite sunt soiuri americane ce dezvoltă arome de citrice, fructe tropicale, pin, grapefruit, etc.; fermentarea si maturarea se realizeaza natural fara adaugare de enzime sau alti aditivi rezultand un timp mai indelungat de productie (21-28 de zile si uneori chiar cateva luni, fata de 4-5 zile producția de bere industriala); se imbuteliaza fara a fi filtrata, iar produsul final este nepasteurizat”, a transmis acesta in interviurile date.