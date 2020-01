Modul ireal in care acest barbat bea o bere in doar 3 secunde. In interiorul sticlei se formeaza o TORNADA! VIDEO

Un chinez a ajuns celebru pe retelele de socializare.

Un barbat din China a devenit viral pe retelele de socializare pentru stilul in care bea o simpla sticla de bere. Acesta reuseste sa creeze un efect de tornada sau vartej in interiorul sticlei, golind recipientul in doar 3 secunde.

Atat de impresionanta este tehnica acestuia incat a strans 140.000 de fani pe Twitter in doar cateva zile. Barbatul si-a deschis chiar si un cont unde fanii ii pot face donatii pentru a cumpara bere si a posta cat mai multe clipuri cu felul sau unic de a goli sticlele.

Chinezul are si alte calitati impresionante, reusind, printre altele, sa sparga bucati de piatra cu mainile goale.