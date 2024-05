"Trebuie să-i rezilieze contractul!" Laszlo Boloni, furios pe propriul căpitan după înfrângerea cu Saint-Etienne

La finalul meciului, căpitanul lui Metz, Matthieu Udol, a susținut că echipei i-a lipsit "foarte multă dorință", stârnind furia antrenorului Laszlo Boloni.

Boloni nu a ezitat să-și critice dur jucătorul său în cadrul unui interviu acordat beIN Sports.

"Matthieu Udol a vorbit despre lipsa de dorință? Dacă nu a avut chef de joc, dacă a spus asta, este o greșeală profesională și ar trebui să-i fie reziliat contractul. Sunt prostii, lăsați-mă în pace, nu vreau să aud asta, fie că e Udol, Boloni sau altcineva, sunt greșeli de comunicare. Cum e posibil să spui că cuiva nu i-a păsat? Nu vreau să aud asta, nu e posibil, gata, altă temă acum", a fost reacția dură a antrenorului.

Boloni nu și-a menajat deloc jucătorii după înfrângerea cu Saint-Etienne

Ulterior, antrenorul român a continuat cu criticile la adresa lui Udol, dar și a portarului Alexandre Oukidja, pentru greșelile individuale comise în meci.

"A fost un meci în care am jucat la 70% din potențialul nostru, am văzut lucruri bune, greșeli, am primit un al doilea gol din cauza unei greșeli a lui Oukidja (n.r. - portarul lui Metz) și Udol, chiar cei doi care vorbesc cu voi acum, deci a fost un meci de fotbal cu presiune, dar toată lumea trebuie să fie capabilă să gestioneze un astfel de moment", a mai spus Boloni.

Returul dintre Metz și Saint-Etienne este programat pentru duminică și se va juca pe terenul echipei lui Laszlo Boloni.