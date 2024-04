"Sunt liber la vară!" Fotbalistul și-a anunțat plecarea de la echipă imediat după meci

După meci, Gicu Grozav (33 de ani), marcatorul golului "lupilor galbeni", a anunțat că s-ar putea despărți de Petrolul Ploiești în vară.

Contractul lui Grozav cu "găzarii" expiră în vară, iar jucătorul a dezvăluit că a inițiat unele discuții cu cei din conducere, însă până în momentul de față nu a primit nicio ofertă oficială de prelungire.

Grozav nu a primit ofertă de prelungire

"Sunt puțin supărat că aveam toate cele trei puncte în buzunar. Am primit acel gol pe final și am luat doar un punct. Eu zic că au fost ocazii, au avut și ei, dar am avut și noi oportunități foarte bune.

Sunt foarte focusat acum să terminăm bine și sper să rămân concentrat. Sunt liber la vară, sunt în discuții cu cei din conducere, dar deocamdată nu știu nimic mai mult", a spus Gicu Grozav.

Cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate, Gicu Grozav a strâns 37 de meciuri în tricoul Petrolului Ploiești în acest sezon, reușind să marcheze opt goluri și să ofere o pasă decisivă.