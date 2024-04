Remarcatul lui Mircea Rednic după Petrolul Ploiești - UTA Arad 1-1: "Nu bun, foarte bun"

Gheorghe Grozav (11) a deschis scorul pentru ploieşteni, după un assist al lui Sergiu Hanca, iar Claudiu Micovschi a egalat din pasa lui Tiberiu Căpuşă (82).

Omondi a marcat un gol superb din afara careului, însă reuşita a fost anulat de VAR pentru un henţ comis de coechipierul său Kevin Luckassen (55).

În meciurile directe din sezonul regulat, scorul a fost egal la Petrolul Ploieşti (0-0), iar UTA Arad s-a impus cu 1-0 acasă.

Ce a spus Mircea Rednic după remiza de la Ploiești

Tehnicianul ardelenilor a vorbit apreciativ despre evoluția echipei, lăudând și prestația portarului advers.

"Cred că a fost cel mai bun joc al nostru în deplasare. Ocazii mai multe decât în toate meciurile pe care le-am avut în play-out.

La așa gol, n-ai voie… Acum le fluierăm pe toate? La câte dueluri au fost, trebuia să fluiere tot timpul. Mă bucur că am avut ocazii, îmi pare rău că am ratat. Trebuie să recunoaștem că Petrolul are un portar nu bun, foarte bun. Jumătate dintre puncte le au datorită portarului.

I-am promis lui Micovschi o primă dacă dă și golul 10. Pentru mine, are 10 goluri. Îi dau prima. Merită. Nu doar el, toată echipa", a spus Mircea Rednic după meci.