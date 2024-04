Ioan Ovidiu Sabău se consideră vinovat pentru eșecul suferit de U Cluj cu Petrolul: ”Nu am fost inspirat!”

Ioan Ovidiu Sabău a analizat partida, iar tehnicianul ”Șepcilor Roșii” a dat vina pe neatenție și pe faptul că elevii săi i-au subestimat pe ploieșteni.

Ioan Ovidiu Sabău: ”Nu am fost inspirat, trebuia să gândesc altfel!”

Antrenorul s-a declarat foarte dezamăgit de rezultat mai ales că meciul avea o importanță deosebită pentru gruparea ardeleană, care nu și-a asigurat încă salvarea de la retrogradare.

Totuși, Sabău și-a asumat și el o parte din vină, spunând că nu a fost inspirat la schimbări.

”Au fost momente în care am fost neatenți, acea lovitură liberă, acea minge pierdută, au plecat pe contraatac. Am fost naivi, am crezut că va fi ușor, nu ne-am luat măsuri, știam că vor pleca pe contraatac. Așa s-a pierdut jocul, un meci important pentru noi. Nu aveam voie să pierdem acest meci, măcar dacă făceam egal.

La golul doi al lor, am avut mingea, puteam să jucăm în față, am pierdut-o, au plecat pe contraatac, eram descoperiți, pasă înapoi, gol. Mergem înainte, trebuie să strângem rândurile, jucătorii rămân la fel de importanți pentru mine, am făcut un joc bun, am controlat, am demonstrat că știm să jucăm fotbal. Se mai întâmplă, avem obiective, încă nu ne-am salvat de la retrogradare. Avem meciul din Cupă. Trebuie să mergem înainte, trebuie să luptăm, asta e meseria noastră, nu trebuie să abandonăm, nu trebuie să găsim vinovați, se întâmplă.

Sunt supărat pentru că puteam evita această înfrângere. Acele momente în care ne gândeam că nu se va întâmpla niciodată ca Petrolul să înscrie. Au fost lucruri bune, posesia, ocaziile. Sigur, sunt niște statistici, dar meciul e pierdut.

Trebuie să ne refacem și să mergem mai departe. Nu am făcut schimbări cu gândul la meciul din Cupă. Poate nu am fost inspirat la schimbări, trebuia să gândesc altfel. La final, e ușor să tragi concluzii, dar trebuia să gândesc altfel. E presiune, tensiune, nu întotdeauna găsești echilibrul. Suntem amărâți, supărați, ei sunt fericiți, asta ne e meseria, ce să facem, mergem înainte”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la finalul partidei.

