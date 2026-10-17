VIDEO Șumudică, derapaj la conferință după o întrebare despre FCSB: „Trebuie să prezinți buletinul ca să treci vama”

Șumudică, derapaj la conferință după o întrebare despre FCSB: „Trebuie să prezinți buletinul ca să treci vama” Fotbal intern Sumudica
SPORT.RO
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Marius Șumudică (54 de ani), derapaj la adresa reporterei PRO TV Miruna Pop, care l-a întrebat despre numirea lui Reghecampf pe banca celor de la FCSB.

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Din articol

Întrebat dacă FCSB va fi mai puternică după revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, Șumudică a refuzat să ofere un răspuns concret, alegând în schimb să lanseze un atac personal la adresa jurnalistei PRO TV.

„Eu ți-am spus că ești pe teritoriul tău, dar oprește-te, că e o barieră... și teritoriul ăsta... trebuie să prezinți buletinul ca să treci vama, oprește-te, te rog frumos. Nu discut despre FCSB. Nu discut despre domnul Reghecampf. Respect toate echipele din prima ligă. Nu mă mai interesează scandalul”, i-a transmis Șumudică jurnalistei.

Ulterior, pentru a-și îndulci discursul, Șumudică a explicat că refuză să ofere un răspuns la întrebare, deoarece se teme că declarațiile sale vor fi interpretate: „Nu mă mai interesează absolut nimic, pentru că orice ți-aș răspunde în acest moment, domnișoară, ar fi scos din context. «Șumudică a spus nu știu ce despre FCSB» sau ceva de genul ăsta”, a mai zis antrenorul clujenilor, adăugând ironic: „Dacă vreți să mă întrebați despre CFR Cluj, cu mare plăcere vă stau la dispoziție și vă spun tot, chiar și procesul de antrenament, dacă vreți să-l știți”.

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Sumudica
Marius Șumudică / Foto: PRO TV
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Reghecampf, al treilea mandat la FCSB

Laurențiu Reghecampf a fost instalat la FCSB pe 24 septembrie, în locul lui Marius Baciu, demis după eșecul cu Universitatea Craiova, scor 0-5. La debutul în noul mandat, al treilea al său pe banca roș-albaștrilor, FCSB a învins Oțelul Galați, scor 1-0. Echipa lui Gigi Becali joacă luni, 19 octombrie, de la ora 21:00, în deplasare cu FC Voluntari.

CFR Cluj joacă duminică, de la ora 18:15, pe terenul UTA-ei. Vișiniii sunt la un punct de locul 6, ocupat de Farul, iar o victorie i-ar urca, cel puțin pentru moment, în primele șase.

UTA, pregătită de Adrian Mihalcea, este neînvinsă pe teren propriu în acest sezon, cu două victorii și trei remize în cele cinci meciuri disputate acasă.

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