Întrebat dacă FCSB va fi mai puternică după revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, Șumudică a refuzat să ofere un răspuns concret, alegând în schimb să lanseze un atac personal la adresa jurnalistei PRO TV.

„Eu ți-am spus că ești pe teritoriul tău, dar oprește-te, că e o barieră... și teritoriul ăsta... trebuie să prezinți buletinul ca să treci vama, oprește-te, te rog frumos. Nu discut despre FCSB. Nu discut despre domnul Reghecampf. Respect toate echipele din prima ligă. Nu mă mai interesează scandalul”, i-a transmis Șumudică jurnalistei.

Ulterior, pentru a-și îndulci discursul, Șumudică a explicat că refuză să ofere un răspuns la întrebare, deoarece se teme că declarațiile sale vor fi interpretate: „Nu mă mai interesează absolut nimic, pentru că orice ți-aș răspunde în acest moment, domnișoară, ar fi scos din context. «Șumudică a spus nu știu ce despre FCSB» sau ceva de genul ăsta”, a mai zis antrenorul clujenilor, adăugând ironic: „Dacă vreți să mă întrebați despre CFR Cluj, cu mare plăcere vă stau la dispoziție și vă spun tot, chiar și procesul de antrenament, dacă vreți să-l știți”.