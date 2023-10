În cartierul Aviației din Capitală, în centrul de business al Bucureștiului, lângă stația de metrou Aurel Vlaicu, Ciprian Marica și Ilie Năstase au inaugurat joi complexul de sport ce le poartă numele. Baza e ridicată pe fostul teren al celebrei baze Voința.

Suma investită de Marica și Năstase

Năstase & Marica Sports Club, în cadrul căreia vor activa propriile academii de tenis şi fotbal, a fost pusă pe picioare după o investiţie de aproximativ 20 de milioane de lei, așa cum au anunțat fostul lider mondial din ierarhia ATP și Marica, acum investitor și la Farul Constanța.

Primul număr 1 din istoria tenisului mondial, Ilie Năstase, are începând de joi şi o statuie care a fost plasată la intrarea în baza sportivă. "Statuia este făcută după o poză dintr-un meci cu Vilas (n.r. - argentinianul Guillermo Vilas), la Melbourne în 1974. Mă bucur că nu e o statuie care nu seamănă. Chiar seamănă perfect cu mine şi chiar îl felicit pe artistul care a realizat-o. Este excepţională. Statuia este un cadou frumos, este un respect", a afirmat Năstase după dezvelirea statuii.

Fostul fotbalist Ciprian Marica a menţionat că prima discuţie cu Ilie Năstase privind baza sportivă a avut loc în 2017.

"Visul de a construi cea mai mare academie de tenis din România îi aparţine lui Ilie Năstase. Iar azi eu sunt mândru că alături de el am reuşit o construim acest complex sportiv. Prima oară când am discutat despre colaborare a fost în 2017, atunci mi-a spus despre visul lui. Iar alături de visul lui mi l-am îndeplinit şi pe al meu, acela de a avea o academie de fotbal. Tenisul şi fotbalul sunt două sporturi foarte iubite în România şi am reuşit să le împletim şi să creăm aici două academii. Ne bucurăm că inaugurăm azi această bază, însă ne dorim mult mai mult de atât.



Aşteptăm şi alţi iubitori de tenis şi fotbal să vină alături de noi să investească şi să contribuie la dezvoltarea copiilor şi a tinerilor. Misiunea noastră este de a descoperi talente, de a le şlefui şi monitoriza şi ulterior de a le promova. Ceea ce vedeţi aici nu am fi reuşit altfel decât împreună, noi doi şi cu o echipă formată din specialişti. Ideea a fost să dau ceva sportului înapoi din ceea ce el mi-a dat mie", a explicat el, potrivit Agerpres.