Starul din Superliga le-a dezvăluit jurnaliștilor din țara natală ce a găsit în București: „Nu ai o clipă de liniște”

Starul din Superliga le-a dezvăluit jurnaliștilor din țara natală ce a găsit în București: „Nu ai o clipă de liniște” Fotbal intern
SPORT.RO
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Danny Armstrong (29 de ani), fotbalistul lui Dinamo, a vorbit în presa din Scoția despre adaptarea în România și atmosfera din Superliga.

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Scoțianul s-a informat atent despre București înainte de transfer și a precizat că siguranța orașului și condițiile găsite aici i-au depășit așteptările.

„Fiica mea tocmai urma să împlinească un an atunci când ne-am mutat și a fost locul perfect pentru a o crește. Este foarte sigur, iar zona în care locuim este frumoasă. Nu vorbim limba, dar toată lumea vorbește engleză. Au existat și momente dificile, dar experiența a fost mai bună decât aș fi putut spera. A fost peste așteptările mele”, a spus Danny Armstrong, potrivit The Herald.

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Armstrong
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Impresionat de fani și de nivelul din Superliga

Jucătorul roș-albilor a lăudat atmosfera creată de suporterii dinamoviști și a comparat campionatul României cu cel din țara sa natală, explicând că a ales această mutare pentru a ieși din zona de confort.

„Suporterii lui Dinamo sunt nebuni. La fiecare meci sunt mii de fani care vin, atât cât permite capacitatea stadionului. În mod normal, jucăm pe Arena Națională. Uneori sunt 30.000 de suporteri chiar și la un meci obișnuit. Când ieși în oraș, nu ai o clipă de liniște. Este asemănător cu ceea ce se întâmplă acasă, dar probabil chiar mai intens decât în Scoția. Toată lumea vorbește despre Dinamo și FCSB.

În ceea ce privește nivelul, pentru mine este cu siguranță destul de asemănător cu cel al campionatului Scoției. Aș spune că aici sunt probabil mai multe echipe mari. Dar, în privința fotbalului practicat și a nivelului de joc, există foarte multe asemănări.

Voiam să demonstrez că pot reuși și într-un campionat cu un stil diferit, într-o ligă din străinătate. Când eram pe punctul de a semna, mi-au spus încă de atunci că Dinamo este cel mai mare club. Evident, există și alte echipe mari în România, precum Rapid, FCSB, Cluj și Craiova. Fotbalul de aici este o nebunie. Toată lumea din întreaga țară este obsedată de fotbal”, a mai transmis scoțianul.

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