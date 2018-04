Situatie dificila pentru Ianis Hagi! Masina lui a lovit un biciclist pe trecerea de pietoni la Constanta! Martorii sustin ca jucatorul era la volan

Conform Cancan, martorii la accident spun ca Ianis Hagi se afla la volan insa Politia a anuntat altceva.

Un biciclist a fost lovit pe trecerea de pietoni la Constanta de masina lui Ianis Hagi miercuri seara. Conform Politiei, la volanul autoturismului se afla George Salina, un barbat de 30 de ani. Insa martorii sustin ca Ianis Hagi ar fi fost cel aflat la volan, de fapt!

„Accidentul a avut loc in jurul orei 21.15. Ianis Hagi se afla la volan, dar altcineva a suflat in fiola in locul lui. Daca Politia va face rost de filmarile camerelor de supraveghere, se va convinge” a povestit un martor conform Cancan.

Persoana aflata pe bicicleta a fost transportata la spital. Ea era constienta. Politia a dezvaluit ca soferul masinii nu s-a asigurat la intrarea in parcare si a lovit biciclistul care circula pe pista creata special pentru biciclisti.