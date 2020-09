"Trebuie sa se opreasca greselile de arbitraj!" Craiova, acuzata ca este lider pe nedrept! MM Stoica pune tunurile pe olteni: "E revoltator"

Universitatea Craiova este lider in Liga 1, cu patru victorii din tot atatea meciuri.

Craiova este liderul Ligii 1, cu un parcurs fara greseala in primele 4 etape. Oltenii au un golaveraj de 9:2 si sunt la doua puncte distanta de CFR Cluj si la 3 de FCSB.

Mihai Stoica spune ca echipa din Banie este pe primul loc si multumita arbitrajului, care le-a fost favorabil in acest start de sezon:

"In campionat trebuie sa se opreasca odata pentru totdeauna greselile de arbitraj. La ora actuala, Craiova conduce in clasament, in conditiile in care pe finalul jocului cu Sepsi a marcat in offside un gol care a insemnat doua puncte in plus. La meciul cu Astra, la 0-0, cand Astra era peste Craiova, a marcat din offside un gol care a cantarit enorm. Deja este revoltator!

La noi se discuta de golul 3, da, e adevarat, Buziuc era in offside. Dar ce facem cu penalty-ul pe care nu l-am primit? Eu am luat primele doua meciuri ale Craiovei, oricum la cum decurgea meciul, Craiova castiga cu Voluntari.

Eu spun ca la meciul cu Voluntari, la 1-0 pentru ei, era penalty la Tanase recunoscut de toata lumea", a spus Mihai Stoica la Ora Exacta in Sport.

Craiova va merge in deplasare la FC Arges in runda urmatoarea, duelul fiind programat vineri, 25 septembrie, de la ora 21:00.