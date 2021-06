Schimbari la Liga 2 si Liga 3! Sistemul cu playoff si playout va fi implementat din sezonul viitor! Modificarile aduse de FRF

Sistemul competional din ligile inferioare se va schimba din sezonul viitor.

Potrivit GSP, Liga 2 va avea 20 de echipe in sezonul viitor. In prima parte a campionatului se vor juca 19 etape. Primele 6 clasate vor evolua in playoff, iar celelalte 14 vor fi in playout. Echipele care vor participa in playout vor fi impartite. Din Grupa A vor face parte locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, pe cand in Grupa B se vor regasi formatiile care au terminat pe pozitiile 8, 9, 12, 13, 16, 17 si 20.

Ocupantele locurilor 6 si 7 din cele doua grupe de playout vor retrograda direct, iar cele de pe pozitiile 5 vor juca un meci de baraj in dubla mansa.

In playoff situatia va sta diferit. Din cele 6 echipe, doar primele doua vor promova direct in Liga 1. Ocupantele locurilor 3 si 4 vor disputa meciuri de baraj contra cluburilor care au terminat pe pozitiile 7 si 8 in playout-ul Ligii 1.

La inceputul Ligii 3 vor lua startul 100 de echipe, care vor fi repartizate in 10 serii, fiecare formata din 10 echipe. Dupa jucarea turului, cele 10 cluburi vor fi impartite si ele in playoff si playout. Insa in playoff vor fi 4 echipe care se vor intalni intre ele tur-retur-tur, cu un total de 9 etape, iar cele 6 echipe din playout vor juca 10 etape, tur-retur. In faza urmatoare a competitiei se vor califica primele doua clasate din fiecare serie. Cele 20 de echipe vor juca intr-o dubla mansa care va fi distribuita astfel:

Locul 1, Seria 1 - Locul 2, Seria 2

Locul 1, Seria 2 - Locul 2, Seria 1

Locul 1, Seria 3 - Locul 2, Seria 4

Locul 1, Seria 4 - Locul 2, Seria 3

Locul 1, Seria 5 - Locul 2, Seria 6

Locul 1, Seria 6 - Locul 2, Seria 5

Locul 1, Seria 7 - Locul 2, Seria 8

Locul 1, Seria 8 - Locul 2, Seria 7

Locul 1, Seria 9 - Locul 2, Seria 10

Locul 1, Seria 10 - Locul 2, Seria 9

Castigatoarele acestor baraje se vor infrunta intre ele, intr-un meci tur-retur, iar cine va castiga va promova in Liga 2.