Schimbari in protocolul medical pentru desfasurarea competitiilor! Anuntul facut OFICIAL de FRF 

Un nou protocol medical a fost aprobat in Comitetul de Urgenta al FRF desfasurat in cursul zilei de vineri.

Desi accesul fanilor pe stadioane inca este interzis din cauza pandemiei, noul protocol aduce cateva schimbari in ceea ce priveste numarul de persoane care au acces la competitiile sportive.

"Modificarile sunt in ceea ce priveste numarul de persoane ce vor avea acces in Zona 1 si Zona 2. Astfel, in Zona 1, la nivelul terenului de joc, numarul a crescut de la 80 la 120, iar in Zona 2 a ajuns la 130 de persoane de la 100, cat era inainte.

De asemenea, in ceea ce priveste mass-media, numarul fotografilor a crescut de la 5 la 16, iar numarul jurnalistilor cu acces la masa presei s-a dublat, ajungand la 20.

Noul protocol pentru desfasurarea competitiilor a putut fi aprobat doar dupa publicarea in Monitorul Oficial a ordinelor comune ale ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii nr. 1.219/2020, respectiv 1.634/2020", se arata in comunicatul publicat pe site-ul oficial FRF.