Primul transfer pentru Champions League al lui CFR CLUJ! Jucatorul a fost prezentat azi

CFR Cluj a inceput campania de achizitii!

Primul fotbalist care vine pentru Liga e mijlocasul croat Mate Males. Jucatorul de 29 de ani a ajuns deja la Brasov si va incepe de maine antrenamentele sub comanda lui Edi Iordanescu. Males a trecut in cariera pe la Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb si Rijeka. La ultima dintre ele a jucat 5 sezoane si a strans 127 de meciuri. Males are doua titluri de campion a Croatiei, unul cu Dinamo si unul cu Rijeka, precum si o cupa a Croatiei, castigata cu Rijeka.