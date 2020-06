FCSB este o adevarata rampa de lansare pentru jucatori si antrenori! Reghecampf dezvaluie ca a fost in discutii cu doua mari echipe din Germania

Laurentiu Reghecampf a antrenat la FCSB in doua perioade recente, intre 2014 si 2014 si intre 2015 si 2017.

Actualul antrenor al lui Al Wasl a dezvaluit ca a fost in discutii cu doua dintre echipele de seama ale nemtilor. Chiar daca acum se afla in Liga a 2-a, Stuttgart si Hamburg sunt adevarate embleme in Germania, iar Reghe a avut oferte din ambele parti.

"Lumea ma intreaba de ce nu merg in Germania. M-as duce in Germania. Daca ar fi o echipa de traditie as merge, nu m-as gandi nici la bani. Au fost discutii cu Stuttgart, cu Hamburg. Trebuie sa ai culoar pozitiv.

Fotbalul romanesc nu e vazut bine din cauza rezultatelor. Mai avem antrenori care sa castige trofee in strainatate? Portughezii sunt la moda, spaniolii la fel, nu mai vorbim de nemti, englezi.", a spus Reghe pentru ProSport.

Antrenorul a reusit sa cucereasca doua titluri cu FCSB. A participat la eliminarea lui Ajax din saisprezecimile Europa League, iar in optimi a obtinut o victorie cu Chelsea.

Stuttgart si Hamburg au impreuna 11 titluri in Bundesliga si 6 cluburi ale Germaniei. Hamburg este cunoscut si ca cel mai vechi club al nemtilor si are in palmares o Cupa a Campionilor, in 1983.