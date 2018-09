Revine in fotbalul romanesc la 40 de ani! Ousmane N'Doye a semnat un nou contract: unde va juca

Ousmane N'Doye revine in fotbalul romanesc.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Ajuns la 40 de ani, carismaticul senegalez se intoarce pe teren. N'Doye a semnat in aceasta seara cu CSM Targu-Mures, echipa din liga a patra. Ultima data, N'Doye a fost antrenor-jucator la Cetate Deva in sezonul 2016-2017.



N'Doye a venit prima data in Romania in 2008 la Vaslui. Dupa un sezon, a trecut la Dinamo unde a stat pana in 2011. Au urmat apoi Astra, inca un sezon la Vaslui, Sageata Navodari, ASA Targu-Mures si Cetate Deva.



N'Doye are un singur trofeu castigat in Romania: Supercupa Romaniei, in 2015, cu ASA Targu-Mures.