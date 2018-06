Promovare directa pentru doua echipe cu renume in fotbalul romanesc. FRF a facut anuntul

Doua echipe cu traditie in fotbalul romanesc au fost promovate direct de FRF in Liga a 3-a.

Gloria Bistrita si CSM Ceahlaul Piatra Neamt vor promova in Liga a 3-a, din cauza ca adversarele lor de la baraj nu detin Certificate de Identitate Sportiva.

Gloria Bistrita o are ca adversara la baraj pe Oasul Negresti, insa echipa din urma nu poate promova in Liga a 3-a, neavand Certificatul necesar. Gloria Bistrita este una dintre echipele romanesti care au jucat in Cupele europene. In 2005, formatia reusea doua victorii impresionante in fata celor de la Olympiakos Nicosia, respectiv 5-0 in deplasare si 11-0 pe teren propriu.

Si Ceahlaul Piatra Neamt avanseaza in Liga a 3-a, dupa ce FRF a fost instiintata ca AS Victoria Letcani nu detine Certificatul de Identitate Sportiva.