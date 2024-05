Răzvan Lucescu a respins oferta! Anunțul făcut de greci

Visul lui Beșiktaș s-a năruit! Conform jurnalistului turc Yagiz Sabuncuoglu, Răzvan Lucescu a declinat oferta de a prelua conducerea echipei din Istanbul.

Razvan Lucescu, Beşiktaş'ın teklifini reddetti. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 31, 2024

Jurnalistul turc nu a oferit, însă, detalii suplimentare cu privire la motivele care l-au determinat pe Lucescu să refuze oferta lui Beșiktaș.

Grecii scriu că antrenorul român a decis să rămână la gruparea din Salonic, unde are contract până în vara anului 2027, după ce și-a prelungit recent înțelegerea.

Totuși, oficialii clubului PAOK nu pot fi pe deplin liniștiți. Astăzi, Corriere dello Sport a scris despre faptul că Răzvan Lucescu este dorit pe banca lui Cagliari.

Lucescu a spus că nu vrea deocamdată în Vest

E greu de crezut însă că Răzvan Lucescu va accepta să meargă la Cagliari, club fără pretenții din Italia, deoarece asta i-ar încălca tocmai unul dintre principiile pentru care nu vrea să antreneze în Vest.

"Au fost discuții, dar ar fi trebuit să aștept mai mult și n-am vrut. După câștigarea Ligii Campionilor Asiei, cu Al Hilal, am preferat să mă întorc la PAOK, poate și pentru că simțeam că am lăsat ceva neterminat acolo. A fost o decizie emoțională, așa sunt eu. Și dacă am luat acea decizie, am luat-o și gata.

Credeți că m-ar tenta să mă duc să mă lupt pentru evitarea retrogradării?! Aș putea să mă duc cum m-am dus la Xanthi, să muncesc și să deschid o altă poartă în cariera mea. Dar nu este simplu", a spus Răzvan Lucescu, potrivit GSP.

Lucescu are clauză de reziliere: două milioane de euro pentru cluburi din Europa de Vest și patru pentru celelalte.