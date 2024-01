Atacantul a fost legitimat ultima dată la Concordia Chiajna, în perioada august 2022 - iulie 2023, unde a bifat 20 de apariții, a reușit să marcheze patru goluri și să paseze decisiv într-o singură situație.

Raul Rusescu a dat verdictul: ”Ea e adevărata Steaua!”

De-a lungul carierei sale fotbalistice, Raul Rusescu a evoluat pentru FCSB, de unde a plecat la Sevilla în iulie 2013. La gruparea roș-albastră, Raul Rusescu înscris 59 de goluri în 147 de partide.

Având în vedere conflictul dintre FCSB și CSA Steaua, Raul Rusescu a subliniat faptul că ”adevărata Steaua” pentru el e echipa patronată din primul eșalon al României.

”Steaua este echipa care joacă în prima ligă şi echipa care nu a retrogradat niciodată şi nu a jucat în liga a doua. Este Steaua la care este acelaşi patron din 2001-2002, nu s-a schimbat patronul.

Nu l-am certat pe Adi Popa. Noi, generaţia pe care a avut-o Reghecampf, am rămas prieteni între noi. Unii mai apropiaţi, alţii mai depărtaţi. Dar noi, dacă ne întâlnim, vorbim şi suntem prieteni.

Eu pot să îi respect părerea lui Adi Popa, fără vreo problemă. L-am întrebat: 'Când ai fost în tribună, la Steaua - Valencia, cine era patron?'. Şi eu eram fan, dar ai mei nu aveau şansă să mă aducă la meciuri.

Eu am părerea mea, Steaua lui Gigi Becali este Steaua Bucureşti. Simplu! Punct! Toţi oamenii normali, cu care m-am întâlnit pe stradă, niciunul nu mi-a spus că CSA e Steaua, absolut niciunul, de la copii şi până la adulţi.

Eu am jucat la Steaua toată perioada mea, am câştigat campionate cu Steaua, mă bucur că am făcut-o şi sunt împăcat”, a spus Raul Rusescu la Un Podcast.

Unirea Urziceni, Astra II, CS Otopeni, FCSB, Sevilla, SC Braga, Osmanlispor, Giresunspor, Academica Clinceni, Lamezia și Concordia Chiajna sunt echipele la care a mai fost legitimat Raul Rusecsu de-a lungul carierei sale fotbalistice.