Lovitură pentru FCSB, cu două zile înaintea derby-ului cu Rapid: "Nu va fi în lot!"

Lovitură pentru FCSB, cu două zile înaintea derby-ului cu Rapid: &quot;Nu va fi în lot!&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, de la 21:00. Laurențiu Reghecampf a primit o veste proastă înaintea derby-ului de pe Arena Națională.

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denis dragusFCSBRapidMihai Stoica
Din articol

Denis Drăguș, OUT de la FCSB - Rapid

Denis Drăguș (27 de ani), cel mai bine plătit jucător din Superliga, nu va fi nici măcar în lotul lui FCSB pentru partida de sâmbătă. Atacantul acuză în continuare probleme medicale, iar staff-ul formației roș-albastre a decis să nu riște.

Mihai Stoica anunță că FCSB preferă să aibă răbdare cu Drăguș, iar atacantul este așteptat să fie în lot la următoarea partidă din Superliga, cu Universitatea Cluj, pe 2 noiembrie.

"Drăguș nu va fi în lot. E puțin riscant să joace în meciul ăsta. Decât să joace 20-30 de minute cu Rapid și să existe un risc, e mult mai bine să folosești zilele astea ca el să fie apt pentru meciul cu Universitatea Cluj.

Uite ce s-a întâmplat cu Kvaratskhelia (n.r - a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate în PSG - Barcelona). E clar că el a avut niște probleme. N-a jucat înainte de meciul ăsta, a intrat și uite ce s-a întâmplat", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Oficialul de la FCSB a explicat de ce preferă ca Drăguș să nu fie riscat nici măcar într-un derby cu Rapid: "Punctele din meciul cu Rapid au aceeași însemnătate pentru noi ca punctele din meciul cu Universitatea Cluj. Și U Cluj va juca în play-off. Nici nu s-a încheiat jumătate din sezonul regulat".

Denis Drăguș nu a mai jucat de pe 19 septembrie, când a ieșit accidentat în minutul 42 al meciului Universitatea Craiova - FCSB 5-0. Atacantul s-a confruntat cu o întindere de ligamente și nu a fost forțat nici la meciul cu FC Voluntari pentru a nu exista o recidivă.

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