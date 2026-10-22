Lovitură pentru FCSB, cu două zile înaintea derby-ului cu Rapid: "Nu va fi în lot!"

Denis Drăguș, OUT de la FCSB - Rapid

Denis Drăguș (27 de ani), cel mai bine plătit jucător din Superliga, nu va fi nici măcar în lotul lui FCSB pentru partida de sâmbătă. Atacantul acuză în continuare probleme medicale, iar staff-ul formației roș-albastre a decis să nu riște.

Mihai Stoica anunță că FCSB preferă să aibă răbdare cu Drăguș, iar atacantul este așteptat să fie în lot la următoarea partidă din Superliga, cu Universitatea Cluj, pe 2 noiembrie.

"Drăguș nu va fi în lot. E puțin riscant să joace în meciul ăsta. Decât să joace 20-30 de minute cu Rapid și să existe un risc, e mult mai bine să folosești zilele astea ca el să fie apt pentru meciul cu Universitatea Cluj.

Uite ce s-a întâmplat cu Kvaratskhelia (n.r - a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate în PSG - Barcelona). E clar că el a avut niște probleme. N-a jucat înainte de meciul ăsta, a intrat și uite ce s-a întâmplat", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.