Primaria Bucuresti nu a redeschis oficial parcarea de la Arena Nationala, dar unele masini au voie sa parcheze acolo!

Imensa parcare de 1.250 de locuri, cea mai mare din Bucuresti, sta nefolosita din noiembrie 2015, dar unele masini par sa aiba acces nelimitat.

Articol publicat de Gabriel Chirea



Cel mai mare stadion al tarii beneficiaza de o parcare supraetajata de 1.250 de locuri, intinsa pe 32.400 mp, care nu este insa functionala, la aproape 8 ani dupa ce Arena Nationala a fost inaugurata. Parcarea supraetajata din curtea stadionului a fost data in folosinta in 2012, la un an dupa inaugurarea stadionului, iar constructorii au invocat „vremea rea”, ca scuza pentru depasirea termenului de finalizare. Parcarea putea sa aiba chiar cu 300 de locuri mai mult, daca nu se hotara sa fie construite pe acoperis trei inutile terenuri de sport cu gazon sintetic, acestea fiind folosite pana acum de prea putine ori.

Desi pe bulevardele si strazile din imprejurimile arenei este jale mare in ceea ce priveste locurile de parcare, in locatia de langa stadion bate vantul in loc sa rezolve probleme cetatenilor Capitalei. Din informatiile existente, imensa parcare nu are nici acum avizul ISU, fiind inchisa dupa ce primarul interimar Razvan Sava a decis inchiderea Arenei Nationale pentru o perioada initiala de cateva luni, dupa tragedia din clubul Colectiv. La putin timp, datorita presiunii opiniei publice si a celei puse de oficialii FRF si de cei ai cluburilor interesate sa joace acolo, Arena Nationala a primit acceptul de a gazdui competitii, fara insa sa se aduca vreo imbunatire care sa sporeaca confortul si siguranta spectatorilor. Parcarea a ramas inca inchisa si nu va fi deschisa, probabil, nu se stie din ce cauze, pana la terminarea mandatului actualului primar general.





PARCAREA PREZINTA CATEVA INOVATII TEHNICE, DAR STA NEFOLOSITA DE APROAPE 4 ANI



„Noua parcare nu va fi utilizata exclusiv de participantii la competitiile organizate pe Arena Nationala, ci, intre evenimente, va fi deschisa si publicului larg. Nu au fost uitati nici riveranii, care, in viitorul apropiat, vor parca aici si pe baza de abonament, cu un tarif care va fi stabilit de Consiliul General al Municipiului Bucuresti”, se lauda, in 2012, primarul Sorin Oprescu, condamnat, intre timp, la 4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita. El era completat de Bogdan Hreapca, directorul general al Directiei de Investitii din cadrul Primariei Capitalei: „E cea mai mare parcare din Bucuresti, si, datorita faptului ca este amplasata intr-o zona destinata sportului, s-au amenajat pe terasa parcarii trei terenuri de sport. La nivel de constructie, aceasta parcare reprezinta o premiera tehnica, prin faptul ca s-a utilizat un sistem postcomprimat la plansee ce a permis o economie la armatura de 40% fata de consumul pe care l-ar fi implicat sistemul clasic. De asemenea, pe langa alte dotari tehnice, rampele sunt prevazute cu senzori de degivrare, asa ca, in momentul in care scad temperaturile la 0 grade, sistemul se activeaza astfel incat autoturismele sa nu derapeze”.



IN PARCARE AR AVEA ACCES DOAR MASINILE PARINTILOR CARE ISI DUC COPIII LA CURSURILE DE SPORT ALE COMPANIEI PRIMARIEI!



Aflata la doar 50 de metri de Casa Fotbalului si de Arena Nationala, parcarea supraetajata iese imediat in evidenta prin goliciunea ei. In loc sa fie plina cu masinilor cetatenilor din Sectorul 2 al Capitalei, care sa contribuie cu incasari de cateva milioane de euro pe an la bugetul de stat si sa rezolve problema epuizantei vanari a locurilor de parcare, sta goala. De fapt, aproape goala. Intr-una dintre zilele acestei saptamani, dupa ora 16.00, cand am ajuns in zona, in tranzit catre Casa Fotbalului, cateva masini treceau de barierele ridicate, alunecau printre agentii de paza de la intrarea in perimetrul stadionului si de cei de la intrarea in parcare, iar soferii coborau apoi tacticosi si fara griji din masini. Intrebati de reporteri daca in sfarsit s-a deschis parcarea pentru public si pe unde se poate intra si plati, agentii de paza au facut ochii mari si au spus ca inca nu poate intra oricine.

„Parcarea e in continuare inchisa, nu se poate parca aici. Masinile, care sunt in interior, sunt ale parintilor care isi aduc copiii la cursurile de sport organizate de primarie (n.r. - au aratat spre terenurile de tenis si de fotbal aflate in spatele parcarii). Ne tot intreaba lumea de ce nu se deschide odata, mai ales cei care locuiesc in zona, pentru ca e aglomeratie mare chiar si pe trotuare, oamenii ne spun ca nu mai au loc efectiv unde sa lase masinile. Altii vin din tara, nu stiu ca e inchisa, si ii vedem cat de dezamagiti sunt cand le spunem ca parcarea sta goala, ca nu au voie inauntru. Ii transmit doamnei primar 'de bine', nu cred ca vreti sa aflati ce spun si nici doamna Firea nu cred ca vrea sa afle ce ne aud noua urechile. Cei care au voie, trebuie sa zica ca merg la cursurile primariei, nu au legitimatii de acces sau asa ceva”, au spus agentii de paza de la intrarea in Arena Nationala, sub protectia anonimatului.





COMPANIA MUNICIPALA CARE ORGANIZEAZA CURSURILE DE SPORT SE AFLA IN ILEGALITATE SI AR TREBUI DESFIINTATA



Cursurile de sport de care vorbeau agentii de paza, practic o dublare a activitatilor cluburilor sportive, sunt organizate de Compania Municipala Sport Pentru Toti S.A., infiintata pentru „construirea, dezvoltarea si administrarea bazelor sportive si terenurilor de sport precum si dezvoltarea sportului de masa prin organizarea diferitelor evenimente sportive pentru copiii si elevii bucuresteni, oferind servicii gratuite cetatenilor si infrastructura necesara prin baze sportive dispuse in diferite cartiere ale orasului, respectiv in proximitatea resedintelor acestora”. In principal, compania a devenit cunoscuta ca firma care a organizat fiasco-ul de pe Arena Nationala, cand mii de bucuresteni au huiduit-o copios pe Gabriela Firea la ceremonia de premiere a Simonei Halep.

In plus, in noiembrie 2018, infiintarea Companiei Municipale Sport Pentru Toti Bucuresti a fost declarata ilegala de catre Curtea de Apel Bucuresti, alaturi de cea a altor 21 de societatile municipale, pentru ca au fost infiintate, in 2017, cu majoritate simpla, si nu cu una de doua treimi, asa cum cerea legea. In mod normal, ele ar trebui lichidate, dar PMB incearca salvarea lor, desi au costat contribuabilii sute de milioane de euro, iar beneficiile nu sunt evidente nici astazi.

Din datele furnizate catre presa de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, veniturile totale ale companiei erau estimate, pentru anul 2018, la 16,4 milioane lei (7,4 milioane lei din activitati ale bazelor sportive si 8,5 milioane lei din organizarea evenimentelor si proiectelor sportive), cheltuielile fiind prevazute la valoarea de 15,5 milioane lei (9,3 milioane lei cheltuieli cu personalul, iar 6,1 milioane lei cheltuieli cu bunuri si servicii). Este deci o companie care a macinat aproape in gol.





COMPANIA E CONDUSA DE GABRIELA SZABO, CARE CONDUCE SI CSM BUCURESTI



In acest moment, CMSPTB o are in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pe Gabriela Szabo, care ocupa si postul de director general al CSM Bucuresti, club finantat de Primaria Municipiului Bucuresti, iar director general este Cezar Stancu (fostul lider al tinerilor din UNPR si actual vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie). Printre membrii Consiliului de Administratie se numara Daniel Calota (a condus Directia Administrativ Transporturi din Primaria Municipiului Bucuresti si a fost director transporturi la mai multe firme de curierat din judetul Ilfov), Cristian Petrescu (a fost pentru 78 de zile ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului in Guvernul Ungureanu, inlocuind-o pe Elena Udrea in aceasta functie; actual consilier local la Primaria Sectorului 3), Alina Laufer (sotia politicianului Ilan Laufer, fostul secretar de stat pentru Mediul de Afaceri in Guvernul Grindeanu si fostul ministru pentru Mediul de Afaceri in Guvernul Tudose), Mihaela Netolitzchi (este o fosta baschetbalista, profesor universitar in cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti; sotia lui Anton Netolitzchi, fost baschetbalist la CSA Steaua si fost angajat al CSM Bucuresti), Daniela Maria Gheorghe (fosta angajata a MAI la serviciul Pasapoarte si actual inspector principal la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila din cadrul Primariei Otopeni) si Robertino Penciu (director al Colegiului National ”Emil Racovita” din Bucuresti; fost inspector scolar general adjunct).