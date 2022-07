„Încă o dată vreau să vă spun că am fost condamnat nevinovat și nu mă refer la faptul că am ieșit acum datorită unui viciu legislativ ci pentru că pe fond nu am făcut nicio faptă penală, dar asta a fost. Am făcut-o și pe asta.

Vă dau cuvântul de onoare că nu am făcut nicio faptă penală și că am fost condamnat total nevinovat”, a spus Adrian Mititelu la ieșirea din închisoare.

În noiembrie 2020, Curtea de Apel Craiova l-a condamnat pe Adrian Mititelu, patronul U Craiova 1948, la trei ani de închisoare cu executare, pentru evaziune fiscală, într-un dosar referitor la transferul lui Mihai Costea de la U Craiova 1948 la Steaua în 2011.

La 26 mai 2022, fiul lui Adrian Mititelu, Adrian Mititelu Jr., anunţa eliberarea iminentă din închisoare a tatălui său. Curtea Constituţională a României a admis excepţia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 155 alin. 1 Cod Penal, excepţie invocată de Adrian Mititelu în data de 20.05.2020 în dosarul in care a fost condamnat total nelegal la pedeapsa privativa de libertate de 3 ani pe care o executa în prezent, a precizat atunci Mititelu Jr..

Hotărârea Curții de Apel Craiova

“Solutia pe scurt: În temeiul art.4251 alin.7 pct.1 lit.b C.p.p., raportat la art.460 alin.2 C.p.p., respinge ca nefondată contestaţia declarată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie -Serviciul Teritorial Craiova împotriva încheierii din 20 iunie 2022, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.3845/63/2022, încheiere prin care s-a dispus suspendarea executării sentinţei penale nr.82/13.02.2019 a Tribunalului Dolj, definitivă prin decizia penală nr.1364/05.11.2020 a Curţii de Apel Craiova, fiind emis de către Tribunalul Dolj mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.97/2019 din 05.11.2020, privind pe Mititelu Adrian- Marin. Cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia, conform art.275 alin.3 C.p.p. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 06 iulie 2022”, este hotărârea Curţii de Apel.