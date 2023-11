Probleme pentru Barcelona! Un titular este OUT pentru meciul cu echipa lui Andrei Rațiu

Cu două zile înainte de meciul pe care Barcelona îl va juca în deplasare a existat o incertitudine cu privire la Marc Andre ter Stegen (31 de ani), portarul titular al catalanilor.

Germanul nu s-a antrenat alături de colegii săi cu 48 de ore înainte de meci și s-a zvonit că va lipsi de la următoarea partidă, din cauza unei accidentări la nivelul spatelui.

Acum a venit și confirmarea oficială din partea lui Xavi, antrenorul campioanei Spaniei. Ter Stegen nu va evolua în meciul cu Rayo, iar titular va fi Iñaki Peña (24 de ani).

”Ter Stegen nu poate juca mâine. Avem toată încrederea în Iñaki Peña, care este sută la sută pregătit”, a spus Xavi.

