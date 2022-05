Elevii lui Nae Constantin au sărbătorit promovarea în Liga 1 cu șampanie și berbec la proțap, iar fondul sonor a fost asigurat de hitul celor de la Queen, We are The Champions. Mirel Rădoi a fost invitatul surpriză.

La anul, Petrolul va avea buget de 6 milioane de euro pentru play-off, iar Budescu ar putea fi primul transfer al "Lupilor galbeni" după promovare. Component al echipei FC Voluntari, Budescu e în programul de recuperare după accidentarea care l-a făcut să rateze sezonul. "Gata, păi de luni îl scot! (n.r.: atela ghipsată). Acum e bine că prind toate petrecerile, nu pierd niciuna", a spus Budescu.

Costel Lazăr, președintele Petrolului, a vorbit despre Budescu. "N-are niciun kilogram în plus, e mai bine decât atunci când juca. Poate fi o soluție pentru noi și sper să fie o soluție", a declarat Costel Lazăr.

În vârstă de 33 de ani, Constantin Budescu mai are contract cu FC Voluntari până pe 30 iunie. Fotbalistul cotat la 1.1 milioane de euro a strâns în națională 17 meciuri și a marcat cinci goluri.