Petre Grigoraș era „cel mai tare din oraș”, acum negociază cu o echipă din Liga 4

Petre Grigoraș este liber de contract din august 2020. Ultima oară s-a aflat pe banca formației Oțelul Galați, club de care s-a despărțit după ce a ratat promovarea în Liga 2.

Fostul antrenor care își căpătase titulatura de „cel mai tare din oraș” negociază acum cu o echipă din Liga 4. Ar fi vorba despre formația constănțeană Axiopolis Cernavodă.

Grigoraș recunoaște că a fost să vadă un meci al celor de la Axiopolis Cernavodă, însă spune că deocamdată nu există nicio înțelegere între el și clubul din Constanța.

„Eu, fiind în Constanța, am fost la un meci acolo, dar nu se pune problema deocamdată. Am văzut că au un stadion frumos dar asta nu înseamnă că am ajuns la vreo înțelegere cu ei și o să fiu antrenorul lor.

Ei s-au retras din Liga a treia și sunt acum în campionat pe locul nu știu cât… 17-18. Pur și simplu am discutat cu cineva pe care îl cunosc și m-au invitat la un meci, dar deocamdată nu putem să spunem că am ajuns la o înțelegere”, a declarat Petre Grigoraș, potrivit fanatik.ro.

Grigoraș le-a mai pregătit în cariera sa de antrenor pe Farul Constanța, Oțelul Galați, CFR Cluj, Pandurii Târgu Jiu și ASA Târgu Mureș.