Oamenii de fotbal avertizeaza ca jucatorii romani pot fi nevoiti sa isi ia servicii: „Realitatea e ca ne indreptam spre semi-profesionism!”

Prelungirea crizei medicale, economice si sportive din Romania ar putea duce la o situatie inedita.

Costel Orac, fosta glorie a lui Dinamo, crede ca fotbalistii romani trebuie sa isi mentina optiunile deschise si sa se pregateasca pentru ce e mai rau, daca criza provocata de coronavirus se prelungeste.

„Daca si Gigi Becali a anuntat ca vrea sa scada salariile, atunci e o situatie dificila. El are o forta financiara considerabila si plateste niste salarii mari, asa ca nu trebuie sa ne mire daca celelalte cluburi nu mai au bani. Doar CFR Cluj si Craiova nu au recurs inca la taieri de salarii, dar, daca situatia se prelungeste, cred ca vor fi nevoiti si ei sa intervina. Dupa criza financiara din 2008, aparuse ca o gluma chestiunea ca ne indreptam spre semi-profesionism, ca unii jucatori vor trebui sa aiba si servicii si sa joace fotbal de placere.

Vedem acum ca nu mai este o gluma, este realitatea. In 1990, cand am plecat in Elvetia, la echipa mea de liga secunda erau doar trei jucatori profesionisti. Toti trei eram straini - eu, un brazilian si un maghiar. Si era vorba de o tara cu o economie destul de puternica si de liga a doua, nu in a sasea. Restul, toti erau amatori, la liga a doua. Se duceau la serviciu, lucrau la banci, aveau propriile magazine, propriile afaceri. Multi dintre marii nostri fotbalisti de echipa nationala au avut servicii sau au facut practica in fabrici in adolescenta, pana sa ajunga fotbalisti profesionisti, deci nu e un capat de tara. Citeam ca si englezul Vardy, unul dintre cei mai buni atacanti din Premier League, a lucrat intr-o fabrica de articole medicale, pana sa ajunga profesionist... Munca nu e o rusine, nu a fost niciodata, e chiar o mandrie sa iti castigi painea in mod cinstit”, a spus Orac pentru Sport.ro.

Costel Orac (61 ani) a jucat pentru Dunarea Galati (1976-1981), Dinamo (1981-1989, 1991), Victoria Bucuresti (1989-1990), Etoile Carouge (1990-1991 / Elvetia 2) si Unirea Focsani (1991-1992). In palmaresul sau se gasesc trei titluri de campion national si trei Cupe ale Romaniei. El are meciuri pentru nationala de tineret si pentru cea olimpica a Romaniei, iar pentru reprezentativa de seniori are 3 selectii si 1 gol. Le-a antrenat pe AS Bacau/FCM Bacau, FC Brasov, FC Bihor, FC Baia Mare, Otelul Galati, FC Botosani, Unirea Urziceni, CS Otopeni, Dinamo II si Concordia Chiajna. In acest moment, este directorul academiei Concordiei Chiajna.