EXCLUSIV | Decizie de ultim moment luata de Hagi si Popescu! Ce hotarare au luat cei doi vizavi de participarea la urmatorul meci de pe Arena Nationala

Decizie surprinzatoare luata de Gica Hagi si Gica Popescu.

Aflati in prim-planul scandalului care a vizat distribuirea biletelor de la zona VIP la meciul dintre Austria si Macedonia de Nord, disputat pe Arena Nationala, in Grupa C a Campionatului European, Gica Hagi si Gica Popescu au luat decizia de a nu mai merge la partida Ucraina - Macedonia de Nord, care se va disputa maine, de la ora 16:00.

FRF anuntase astazi ca a facut lobby pe langa UEFA pentru a suplimenta locurile de la "oficiala", pentru a le permite si membrilor "Generatiei de Aur" accesul la zona VIP.

"Ca urmare a demersurilor intreprinse de Federatia Romana de Fotbal pe langa UEFA s-a reusit marirea cotei de locuri disponibile pentru reprezentantii Romaniei la tribuna oficiala a Arenei Nationale la meciurile EURO 2020. Astfel, va fi posibila invitarea in tribuna oficiala a mai multor personalitati ale fotbalului din Romania. Acest lucru este posibil incepand cu partida de maine, dintre Ucraina si Macedonia de Nord, coroborat si cu faptul ca solicitarile celorlalti parteneri institutionali pentru EURO 2020 sunt mai reduse fata de meciul de deschidere.

Precizam ca organizatorul UEFA atribuie locurile in tribuna oficiala cu intaietate echipelor participante si apoi guvernului, partenerilor comerciali, oficialitatilor UEFA, orasului gazda si federatiei gazda", a anuntat astazi FRF.