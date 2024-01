Noul jucător al lui Poli Iași se face că vorbește chineza și nu mai vrea în Moldova: „I-am făcut notificare. A semnat”

Deși în primă fază a fost de acord cu oferta venită de la Poli Iași, în urmă cu șase luni, fotbalistul italian s-a răzgândit între timp și i-a anunțat pe moldoveni că nu mai dorește să vină în România, deoarece a primit o ofertă mai bună din China.

Moldovenii nici nu vor să audă de așa ceva, mai ales că Boakye a fost dorit insistent de Leo Grozavu, antrenorul echipei, care l-a urmărit mult timp pe vârful italian.

Florin Briaur, managerul executiv de la Iași, a dezvăluit că clubul moldav a notificat jucătorul și că va face toate demersurile necesare în cazul în care acesta nu vrea să onoreze contractul semnat.

Poli Iași nu renunță ușor la Florin Briaur

„I-am și făcut deja plângere la FIFA, i-am trimis notificare și jucătorului, dar și impresarului său. Vorbim despre un jucător pe care Leo Grozavu și l-a dorit foarte mult. Leo l-a urmărit din vara anului trecut, am încercat să-l aducem atunci, dar era încă sub contract cu Olmaliq, din Uzbekistan, intra în ultimele 6 luni de contract. Noi i-am făcut o ofertă pe care el a acceptat-o, după care i-am făcut un precontract, un angajament acceptat de el și semnat. Am discutat cu el din nou în noiembrie, în decembrie, am fost în permanentă legătură cu el. La mijlocul lunii decembrie el deja terminase campionatul în Uzbekistan și preparatorul nostru fizic Ovidiu Chiribici i-a trimis un program de antrenament, i-a spus care e programul echipei, când să vină la Iași.

Pe 3 ianuarie avea bilete de avion pentru Iași, pe 4 era programat la vizita medicală. Toate bune și frumoase, când ne-a sunat impresarul lui care ne-a transmis că jucătorul nu mai vrea să vină la Iași, pentru că are o ofertă mult mai bună din punct de vedere financiar din China. Moment în care noi i-am făcut notificarea și l-am avertizat.

Boakye ar fi vrut să plece la un club din China, dar impresarul ne-a spus că a picat și acel transfer din China. Era foarte greu de crezut că un club îl va lua în condițiile în care avea deja notificare de la FIFA care să blocheze transferul. Acum așteptăm să vedem ce decizie va lua jucătorul. El a promis că va veni la Iași la o discuție, la fel și impresarul. Vom vedea ce se va întâmpla. Cert este că e foarte urât din partea lui și noi nu vom tolera o astfel de atitudine, automat vom urma procedura regulamentară de a ne îndrepta către FIFA.

E adevărat, nu suntem nici primul club, nici ultimul care pățește așa ceva, Boakye nu este primul jucător care semnează un precontract și nu îl onorează. Dar noi am procedat așa cum trebuia cu jucătorul. Nu puteam să mergem să-l aducem cu forța la Iași. I-am făcut o ofertă, a acceptat-o, a semnat un acord cu noi, am ținut legăura cu el și i-am dat un program, mai mult de atât nu puteam face. Vom vedea în perioada următoare cum se va soluționa acest caz”, a spus Florin Briaur, potrivit Prosport.

Martin Boakye a strâns șapte meciuri în tricoul lui OKMK Olmaliq, reușind să marcheze două goluri.