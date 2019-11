Nistor ataca jucatorii nationalei! "Daca as fi introdus din minutul 1, mi-as da viata pentru nationala. Altii n-au facut asta!" Ce spune de plecarea lui Contra

Dan Nistor a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciului cu Clinceni despre cele doua meciuri pierdute ale nationale

Atacantul dinamovist a fost folosit doar 17 minute in "dubla" cu Suedia si Spania si e de parere ca atitudinea e cea care a lipsit in randul jucatorilor.

"Din pacate, ne-am facut de ras, ce sa ne mai ascundem dupa deget. Daca as fi introdus din minutul 1, mi-as da viata pentru echipa nationala, ceea ce fac si la club. Altii n-au facut asta! S-a vazut si pe teren, si pe tabela de marcaj. Cand vii la echipa nationala, trebuie sa vii cu sufletul si cu inima deschisa!

Probabil că n-am fost motivați. S-a simtit si lipsa jocurilor la unii fotbalisti. Ce sperante sa mai aiba suporterii romani?! In Spania trebuia sa spalam rusinea cu Suedia, dar din pacate nu am reusit", a declarat Nistor.

De asemenea, acesta a spus ca are o relatie normala cu fostul selectioner si ca ii pare rau ca acesta a parasit nationala.

"Am vorbit tot timpul cu el, dar asa a considerat dansul, sa bage alti jucatori. Mie imi pare rau ca a plecat. Domnul Hagi are o Academia, nu cred ca pleaca. Petrescu trebuie sa califice pe CFR in Europa League, si e greu si la club si la nationala. Sunt multe nume, eu sunt prea mic sa stiu cine va veni selectioner", a adaugat dinamovistul.