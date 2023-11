Mister elucidat! De nu se întoarce, de fapt, Cristi Borcea la Dinamo: „De asta preferă să stea deoparte!”

Fostul mare dinamovist Ionel Augustin a dezvăluit că Borcea nu vrea să mai revină la Dinamo deoarece este foarte „sufletist”, însă are și „alte motive” pe care însă nu a vrut să le expună.

„Borcea este sufletist, cred că îl doare ce se întâmplă acum la echipă. El ar veni, e conducător de excepție, dar sunt alte motive pentru care preferă să stea deoparte, probabil după ce a ieșit de unde a fost, i s-a spus să nu se bage!

De Badea ce să zic? De ce ai vândut, dom'le echipa? Că uite unde s-a ajuns! Acum domnul Badea stă cu echipa în liga a patra. Să nu ajungem ca FCSB cu CSA, eu le-am zis ăstora, strângeți-vă cu toții și faceți o singură echipă!

Dar mi s-a transmis să nu mă mai bag pentru că nu e treaba mea. Dacă nici gloriile dinamoviste nu-și pot da cu părerea atunci ce să mai zic?”, a spus Ionel Augustin, potrivit iAMSport.

Borcea susține că va reveni alături de Dinamo doar ca sponsor

„Eu am spus că vreau să vin să fiu un sponsor cel mult, să stau să privesc meciurile, să pot da 500-600 de mii pe an.

Cu bune, cu rele, cu mine la conducere s-au câștigat 13 trofee. Cât am fost acolo am luat cei mai buni jucători din fotbalul românesc. Trebuie să înțelegeți. Totul se învârte în jurul cașcavalului”, susținea Cristi Borcea în vara acestui an - mai multe detalii AICI.

Cristi Borcea (53 de ani) a fost acționar și președinte executiv al clubului Dinamo București între anii 1995 și 2012.