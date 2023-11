Implozie la Dinamo. Reacția lui Burcă 

Universitatea Craiova a învins-o duminică pe Dinamo Bucureşti, scor 1-0 (1-0), pe arena Ion Oblemenco, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii. Dinamo a marcat în min. 85, prin portughezul Goncalo Gregorio, dar golul a fost anulat de arbitrajul video, pentru henţ comis de Hakim Abdallah.

A marcat Marian Danciu (5) în startul partidei, iar jucătorii din Ștefan cel Mare au alergat după egalare tot meciul. În actul secund atacurile dinamoviștilor s-au întețit la poarta oltenilor, Gregorio a marcat pe final, însă în urma analizei VAR golul a fost anulat. Criza se adâncește astfel la Dinamo.

Ovidiu Burcă, debusolat

Echipa lui Burcă, nou promovată, a ajuns la zece etape consecutive fără victorie, trei egaluri şi şapte înfrângeri.

"Ce mai poate fi de spus? Din păcate, am pierdut. Noi avem nevoie de foarte multe ocazii să marcăm. Atunci când marcăm, VAR-ul îl anulează. Adversarii au nevoie de jumătate de ocazie ca să înscrie.

Au trecut şase luni de zile de când le-am cerut răgaz tuturor, să formăm o echipă. Nu mai vreau să aud că am luptat, că am avut agresivitate, că am avut dorinţă, lucrurile astea nu sunt suficiente pentru a câştiga meciuri.

Ca să câştigi, trebuie să fii organizat, trebuie să fii inteligent, trebuie să fii calm, să controlezi jocul. Doar din dorinţă şi din atitudine nu poţi câştiga meciuri", a declarat Burcă, la finalul meciului cu Universitatea Craiova.

Dinamo nu a mai învins-o pe Universitatea Craiova din data de 15 decembrie 2018 (3-0, triplă Mattia Montini). Au urmat opt victorii ale Universităţii (inclusiv cea de duminică), Dinamo marcând doar două goluri şi primind 22.