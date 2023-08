Borcea a vorbit despre revenirea la Dinamo! Ce sumă e dispus să investească în „Groapă”: „Totul se învârte în jurul cașcavalului”

Fostul investitor din „Ștefan cel Mare” susține că nu-și dorește să de acționar la Dinamo, ci ia în calcul doar posibilitatea de a veni alături de club ca sponsor.

600.000 de euro este dispus să bage Cristi Borcea la Dinamo

„Sufăr și mă bucur alături de performanțe și de eșecuri. Noi am trecut prin momente mult mai grele, prin '95'. Atunci nu era la faliment, era la desființare. Am fost antrenat să mă bat numai pentru primul loc. Cu bune, cu rele, cu mine la conducere s-au câștigat 13 trofee. Cât am fost acolo am luat cei mai buni jucători din fotbalul românesc. Trebuie să înțelegeți. Totul se învârte în jurul cașcavalului!

Eu am spus că vreau să vin să fiu un sponsor cel mult, să stau să privesc meciurile, să pot da 500-600 de mii pe an. Pe lângă mine, să mai vină, cum am strâns eu, 11 acționari. De dădeau 500-600 de mii de mă rugam de cei din galerie să nu-i mai înjure. Trebuie să învețe și suporterii să nu mai înjure oamenii cu bani, jucătorii, pe nimeni!

Au experiența, cu mine în primul rând, când îi rugam să nu mai înjure acționarii și au plecat toți 11 și a trebuit să le dau șapte milioane și am rămas singur atunci.

Eu am o societate care are rulaj peste 300 milioane de euro. Oficial, o să dau 500-600 de mii. În loc să dau la stat, dau la spitale, dau la copii. Am mulți prieteni dinamoviști. Eu am spus, ca să poată adune ce am făcut eu dinamoviștii cu banii, trebuie să aibă o identitate, să ne adune!”, a spus Cristi Borcea la Digisport.

Cristi Borcea a fost acționar și președinte executiv al clubului Dinamo București între anii 1995 și 2012.