Mircea Lucescu revine în antrenorat! Anunțul făcut în Italia

"Il Luce" a plecat de la Dinamo Kiev în luna noiembrie a anului trecut, iar inițial a lăsat de înțeles că și-ar putea încheia cariera de antrenor. Totuși, tehnicianul a transmis ulterior că nu se puna problema retragerii, chiar dacă a ajuns la vârsta de 78 de ani.

Mircea Lucescu: "Sper să revin în luna iunie. Am entuziasm și pasiune"

Mircea Lucescu spune că în luna iunie este gata să preia o nouă echipă și explică în presa din Italia de ce a refuzat oferta venită de la Beșiktaș, în ianuarie.

"Sper să revin pe bancă. După 50 de ani am avut prima perioadă de odihnă. Din nefericire, după tot ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, am decis să pun punct și să aștept luna iunie. De aceea am refuzat-o în acest sezon pe Beșiktaș, care mă dorea să preiau echipa din mers.

Aștept o echipă la care să îmi pot costrui singur lotul. La 78 de ani nu îmi lipsesc entuziasmul și pasiunea. Merg mereu la meciuri pentru a rămâne la curent și pentru a fi pregătit atunci când va veni telefonul potrivit", a spus Mircea Lucescu, într-un interviu pentru Tuttosport.

Cariera impresionantă a lui Mircea Lucescu

Până acum, Mircea Lucescu a avut o carieră impresionantă de antrenor. A debutat ca jucător-antrenor la Corvinul Hunedoara, în 1978. A fost selecționerul României cinci ani, din noiembrie 1981, până în octombrie 1986.

Ulterior, a stat pe banca tehnică a celor de la Dinamo (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1996), Reggiana (1996), Rapid (1997-1998, 1999-2000), Inter (1999), Galatasaray (2000-2002), Beșitkaș (2002-2004), Șahtior (2004-2016), Zenit (2016-2018), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).

La Șahtior Donețk a strâns cele mai multe prezențe: 573. Mircea Lucescu a înregistrat la echipa din primul eșalon al Ucrainei 397 de victorii, 85 de rezultate de egalitate și 91 de înfrângeri, obținând 2.23 puncte pe meci.

Mircea Lucescu a plecat de la Dinamo Kiev după o înfrângere cu Șahtior, echipa la care a obținut cele mai importante performanțe din cariera sa de antrenor (opt titluri, șapte cupe, șase Supercupe și o Cupă UEFA).