(P) De ce a fost EURO 2020 evenimentul sportiv al anului 2021 si la pariuri sportive?

In perioada 11 iunie - 11 iulie 2021, s-a desfasurat Campionatul European de Fotbal, evenimentul sportiv de maxim interes in Romania, dar si pe continent (si probabil in multe alte tari unde exista pasionati de fotbal).

Inca de cand s-au deschis pariurile pentru meciurile din grupele EURO 2020 s-a observat interesul foarte mare pentru acest eveniment atat de asteptat de public (initial, turneul final era programat pentru vara anului trecut, dar amanarea s-a produs din cauza crizei din domeniul sanatatii publice).

Casele de pariuri sportive online si offline au oferit atat optiuni generale pe eveniment (pariere pe castigatoare trofeu, cel mai bun marcator si multe altele), cat si variante numeroase pentru fiecare meci in parte. Chiar daca Echipa Nationala a Romaniei nu s-a calificat la aceasta editie a Campionatului European, romanii au fost conectati puternic la evenimente inclusiv prin prisma faptului ca tara noastra a gazduit, in premiera, cateva dintre meciuri.

In plus, fiind vorba despre un eveniment desfasurat exclusiv in Europa, toate meciurile au fost transmise in direct la TV seara, la ore perfecte pentru audienta mare. De acest context au profitat de fapt pana si unitatile din HoReCa (baruri, terase, puburi, restaurante), unde multi pasionati de fotbal s-au intalnit pentru a urmari impreuna transmisiunile live ale meciurilor.

Agentiile de pariuri sportive online au fost ca de obicei avantajate, caci acestea permit mereu introducerea de bilete de pariuri pana la startul unui eveniment, ba chiar si pariuri live pe durata meciului respectiv. De pe dispozitive standard sau de pe cele mobile (smartphone, tableta), pariorii au putut oricand sa joace la pariuri sportive online, oriunde s-ar fi aflat, la orice ora din zi sau din noapte. Evident, trebuiau alese doar case de pariuri online care detin licenta locala din partea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, autoritatea care reglementeaza acest domeniu in Romania.

EURO 2020 a fost evenimentul vedeta in ultima perioada inclusiv la agentiile de pariuri stradale. Desi online-ul creste puternic, offline-ul ramane o varianta preferata pentru anumite segmente de public. De asemenea, exista destul de multi romani care prefera atat joc clasic la agentii offline, cat si joc pe internet pe platformele licentiate.

Campionatul European de Fotbal din anul 2020 a fost cea de-a 16-a editie a Campionatului European de Fotbal. Meciurile de la EURO 2020 au avut loc in nu mai putin de 11 orase: Londra, Roma, Munchen, Bucuresti, Baku, Sankt Petersburg, Budapesta, Sevilla, Amsterdam, Copenhaga si Glasgow. A fost prima data cand meciurile de la Campionatul European au fost jucate intr-un numar atat de mare de orase din tari diferite. In Capitala Romaniei, s-a jucat la EURO 2020 pe Arena Nationala.

Campionatul European de Fotbal a fost organizat de catre UEFA la fiecare 4 ani, sub forma unui turneu bazat pe calificare in urma meciurilor din preliminarii. Mai departe, turneul final se joaca in una sau mai multe tari desemnate, dintre cele care isi depun candidatura. Echipa Nationala de Fotbal a Romaniei s-a calificat pana acum la EURO 1984, EURO 1996, EURO 2000, EURO 2008 si EURO 2016. La editia din anul 2000, reprezentativa nationala a tarii noastre a consemnat cel mai bun rezultat - calificarea in sferturile de finala ale competitiei.