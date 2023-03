Toți îl fac praf pe Leo! Mihai Stoica a intervenit în direct la TV și i-a răspuns lui Strizu 

Mihai Stoica i-a răspuns vineri seară lui Leo Strizu, după ce Becali a avusese în timpul zilei un discurs dur la adresa fostului antrenor.

Fostul atacant de la FC Brașov și Progresul și-a dat demisia joi seara, la finele meciului cu Petrolul, scor 4-1. A avut un discurs surprinzător, dar a și lăsat de înțeles că pleacă de la FCSB și din cauza lui Mihai Stoica.

Managerul general de la FCSB nu a rămas dator. A negat acuzațiile lui Strizu și susține că i-a făcut un bine când l-a adus la FCSB. Nu a uitat să-l atace pe Strizu.

"Da, exact aşa, doar că invers (n.r. ce a zis Strizu la conferinţă). Gigi a ieşit şi a spus că l-a angajat pe Strizu pentru că l-a rugat Teia, nu, eu l-am rugat, acum un an şi jumătate.

L-am rugat pentru că am fost foarte bun prieten cu el, a trecut printr-o perioadă foarte dificilă, şi-a pierdut fratele, ne-am întâlnit după 15 ani şi am trăit un sentiment ciudat, am zis <<ai vrea să vii să...>>.

L-am angajat. A fost angajat la insistenţa mea, 10 ani dispăruse. Acum, dacă el vrea să aibă alte atribuţii, eu inţeleg, nu se poate la noi, situaţia e clară, la noi e de aşa natură că avem nevoie de licenţă, Pintilii e antrenor.

Eu nu pot să comand articole în ziare. Au apărut glume la adresa lui, pentru că nu ai cum să nu glumeşti câteodată.

Nu vreau să vorbesc de acest subiect, nu e important. Atât, eu l-am adus la Steaua (n.r. FCSB). Oamenii au tulburări câteodată...", a declarat Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.