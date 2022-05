Mihai Rotaru a spus tot! Cum a făcut avere principalul acționar al Universității Craiova

Despre viața privată a lui Mihai Rotaru se știu foarte puține. Omul de afaceri a fost discret în legătură cu acest aspect. Însă, după ani buni în care a investit la Universitatea Craiova, Rotaru a specificat care sunt domeniile de activitate din care produce zecile de milioane de euro.

Deocamdată, omul de afaceri a lăsat deoparte imobiliarele, având în vedere că prețurile la materialele de construcției s-au dublat după ce Vladimir Putin a atacat Ucraina, și s-a axat pe agricultură și dezvoltarea energiei, în județele Dolj și Olt.

„Business-urile principale sunt agricultura și energia. Dar și real estate-ul, care în momentul de față e înghețat. Adică am un portofoliu de imobiliare, dar nu fac dezvoltări în acest moment. Sunt un investitor mare în agricultură. Sau hai să-i spunem mediu.

Sunt axat pe județele Dolj și Olt, la granița dintre ele. Acolo facem agricultură, dar și energie. Am undeva la 30 de utilaje, dar e mai puțin important numărul lor. Nu am mai multe că nu suntem Insula Mare a Brăilei. Lucrăm la 4.000 de hectare pe care le avem în proprietate. Este o afacere interesantă.

Banii sunt în principal din agricultură, energie și bursă. În momentul de față, participațiile mele s-au redus semnificativ. Cu ceva ani în urmă, eram unul dintre cei mai importanți investitori în Bursa de Valori București”, a declarat Mihai Rotaru pentru gsp.

Sezonul 2021-2022 a fost modest pentru Universitatea Craiova. Oltenii vor încheia campionatul pe locul 3, în spatele FCSB-ului și CFR-ului, și au ratat șansa de a câștiga Cupa României, fiind învinși în ambele meciuri din semifinală de către Sepsi OSK, 1-2 și 0-1.

Mihai Rotaru: „Cred că am investit 17 milioane de euro la Universitatea Craiova”

„Cred că am investit 17 milioane de euro la Universitatea Craiova, dar până acum nu s-a recuperat niciun euro. Sper să-i recuperez, însă asta s-ar întâmpla doar în cazul în care ar veni un alt investitor. Există acest miraj al cupelor europene, normal să visez și eu, mai ales că e mirajul Champions League. Dar nu mă bazez pe acest lucru în momentul în care fac planurile de afaceri.

Universitatea Craiova este echipa mea de suflet. În 1983, când am jucat cu Benfica, eram în oraș. Mama mea era cercetător ştiinţific în Ministerul Sănătății, mai precis în Institutul de Igienă și Sănătate Publică.

A fost într-o inspecție la Craiova, eu am mers cu ea. Aveam 11 ani și am văzut nebunia din gara din Craiova. Am stat în oraș în noaptea aia. Am dormit cu Benfica în hotel, la Jiul. M-am lăudat la colegii mei că am fost la meci, dar nu fusesem. Pentru că, văzând nebunia din oraș, mama nu m-a lăsat”, a mai spus Mihai Rotaru.