Cum a numit-o Marcel Răducanu pe FCSB

Trupa pregătită de Charalambous are nevoie de victorie în meciul cu Rapid, iar Universitatea Craiova și CFR Cluj să nu-și câștige meciurile.

În acest context, al galopului de sănătase pe care FCSB-ul îl are în campionat, fostul stelist Marcel Răducanu a lăudat echipa patronată de Gigi Becali, numind-o "Steaua fără nume", făcând astfel trimitere la una dintre cele mai frumoase piese de teatru scrise de un autor român (Mihail Sebastian).

"Steaua fără nume... Mă bucur că au arătat că au valoare și că au putut să câștige relaxat campionatul. Au un lot foarte bun, lotul cel mai bun. Au jucători valoroși și de aceea câștigă campionatul.

Ei au jucat mai tot timpul constant. Chiar dacă nu au strălucit, ei au punctat tot timpul", a spus Marcel Răducanu, potrivit Digisport.

Florinel Coman nu ar trebui să plece la arabi

Florinel Coman a luat deja decizia de a se despărți de FCSB în vara acestui an și se va alătura clubului Al-Duhail din Qatar unde va încasa un salariu uriaș.

Răducanu este de părere că "Mbappe de România" s-a grăbit cu decizia și că trebuia să mai aștept până spre finalul carierei pentru a face pasul spre arabi.

"E păcat să joci la arabi, acolo te duci când ai 34-35 de ani... E păcat că nu s-a rezolvat într-un campionat puternic.

S-a vorbit tot timpul că are oferte, dar uite că are doar de la arabi. E un jucător bun, are calități, dar probabil că nu e jucător complet. A fost urmărit de multe ori și probabil comportamentul a fost de vină. Înjură și astea se observă", a mai spus Marcel Răducanu.