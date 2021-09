Mesaj din "interior" pentru toți contestatarii lui Dan Petrescu. Prezentul de la CFR Cluj și ce va urma

Bogdan Mara, directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, susține că e nevoie de răbdare pentru ca ideile lui Dan Petrescu să se reflecte în jocul echipei.

Bogdan Mara, la Ora Exactă în Sport

Oficialul liderului CFR Cluj a vorbit și despre jucătorii accidentați. „Nu este ușor să vii și după prima săptămână să se vadă deja o schimbare la echipă. E nevoie de timp și pentru Dan să reintre, să-i impună ceea ce el face la antrenamente, în organizare, în tactică.

Ai nevoie să înveți jucătorii, ai nevoie de timp. S-a văzut aseară (n.r.: - luni seara) o schimbare, cel puțin din punct de vedere al determinării, dorinței jucătorilor, al orgănizării defensive, al organizării de joc, al fazelor fixe. Lucrurile ușor-ușor încep să se pună la punct.

A fost o victorie meritată într-un meci pe care CFR l-a dominat de la început până la final, chiar dacă am avut foarte multe absențe. Șase dintre titulari sunt accidentați: Alibec, Omrani, Debeljuh. Doi dintre ei cu rupturi musculare. Susic, puptură musculară, Eidur Gudjohnsen, la fel, lucruri care sunt extrem de greu de gestionat", a spus Bogdan Mara, marți dimineața, la Pro X.

Prima victorie pentru Dan Petrescu

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Andrei Burcă (20), cu o lovitură de cap. Astfel, antrenorul Dan Petrescu a obţinut prima sa victorie în acest al treilea mandat la CFR. Clujenii au mai avut ocazii de gol prin Burcă (68) şi Cristian Manea (71) şi ar fi trebuit să primească un penalty, pentru un fault comis de Nicuşor Bancu, care putea primi al doilea cartonaş galben. Universitatea şi-a creat şanse bune de gol prin Andrei Ivan (23, 29, 40) şi Alexandru Cîmpanu (48 - bară).