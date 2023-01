Tribunalul Gorj a decis, pe 18 octombrie 2022, falimentul clubului care ”speria” granzii din România și care a reușit să se califice în grupele Europa League, în sezonul 2013-2014.

Marin Condescu, fost președinte și principalul creditor al gorjenilor, a vorbit pentru Sport.ro despre situația în care a ajuns clubul la care au evoluat jucători precum Vlad Chiricheș, Paul Anton, Dan Nistor, Mihai Pintilii sau Alexandru Maxim.

Cum a ajuns Pandurii Târgu Jiu, un club de tradiție, în această situație?

Marea nenorocire care s-a întâmplat în toamnă a fost că s-a împlinit termenul legal al insolvenței, de cinci ani de zile. Cred că este primul caz în România când un club este declarat în faliment, dar are resursele financiare în cont ca să-și achite toate obligațiile prevăzute în planul de reorganizare. Judecătorul a hotărât că s-a împlinit termenul, nu a mai contat că poate să-și revină din punct de vedere financiar. N-a mai fost timp. Judecătorul are considerat că falimentul este decizia legală. Noi sperăm să aplicăm obligațiile celor care până în 2016 au fost amăgiți, păcăliți, nu mai contează cum. Sunt înscriși la masa credală.

Fostă vicecampioană, Pandurii a intrat în faliment în 2022

După retrogradare, v-ați gândit că se va ajunge aici?

Nu, am crezut, având resursele financiare, că nu vor dura procesele atât de mult. Ar trebui să se observe că în această perioadă, pentru cluburile de fotbal, nu se poate interveni ca ele să se judece mai repede. Vă dau un singur exemplu, dosarul care ar fi terminat cu toate procesele și putea să se treacă la plata datoriilor de la masa credală s-a ținut pe 11 noiembrie 2022. Înalta Curte, din 2019, avea termen 2022. Ce putea clubul să facă?

Ultimul sezon al celor de la Pandurii Târgu Jiu în Liga 1 a fost în 2016-2017. Cu Flavius Stoican încercând să salveze echipa de la retrogradare, gorjenii au încheiat acel sezon cu 27 de puncte, la egalitate cu locul de baraj, ocupat atunci de ACS Poli Timișoara.

Când credeți că ar putea să reapară Pandurii pe harta fotbalului românesc?

Pandurii o să apară, dar cât va dura falimentul nu va putea să apară cu actuala structură. Palmaresul și numele pot să fie foarte ușor rezolvate, marea problemă este cât va dura falimentul, că din nou intrăm în procesele care nu depind de clubul de fotbal.

Pandurii a primit încă o sumă de bani de pe urma transferului lui Chiricheș la Cremonese

Ați trăit multe momente frumoase la Pandurii. Care au fost cele care v-au rămas în minte?

Promovarea în Liga 1. După aceea, sezonul în care am fost vicecampioni ai României și participarea în grupele Europa League și de foarte multe ori când vedeai 3-4 jucători care jucau la națională crescuți la Centrul de Copii și Juniori. Ceea ce arăta că avem o pepinieră! Ca infrastructură, cred că suntem printre primele cluburi din țară. Poate va seri altor cluburi, să dea Dumnezeu să fie așa. De exemplu, și anul acesta am încasat pe Chiricheș peste 30.000 de euro din vânzare care s-a făcut în Italia, de la un club la altul.

Cele mai mari performanțe ale celor de la Pandurii pe plan intern au fost locul doi, obținut în sezonul 2012-2013, respectiv locul trei, în sezonul 2015-2016.

De la Sassuolo la Cremonese.

Da. Și sperăm să mai vină încă o sumă de bani în perioada imediat următoare. Am ajuns la o înțelegere cu clubul italian să nu plătească toți banii într-o singură tranșă.

Cu ce ați rămas dumneavoastră după această perioadă petrecută ca președinte la Pandurii?

În primul rând, deși sunt vorbe mari, ai și bucurii când poți să aduci bucurii oamenilor care au crezut și sutelor de copii care au crescut crezând că vor juca la Pandurii Târgu Jiu. Bineînțeles că fiecare, la un moment dat, e contestat, admirat sau hulit. Cel mai important lucru care s-a întâmplat a fost că am făcut o legătură clară între ce faci ca performanță la club și pentru ce faci, să fii recompensat. Fără resurse financiare, nu poți să faci multe lucruri. Aș vrea să spun că în acești șapte ani, cu promovarea cu tot zece ani de zile, din 38 de milioane de euro, cât a consumat clubul, 17 milioane au fost aduși de echipa administrativă. Nu numai de mine, de toți cei care au fost în administrație. Jumătate dintre ei din vânzare de jucători. Noi nu am cheltuit așa de mulți bani cu jucătorii pe care i-am luat. Am avut noroc, și jucătorii care au plecat, toți au reușit. Pe Maxim l-am luat cu 25.000 de dolari și l-am vândut cu 1,5 milioane de euro.

Deci ați avut resurse financiare.

Au fost resure financiare, am reușit să facem un centru performant, propriul hotel al clubului, pentru că mulți bani se cheltuie și pe cazările pe care trebuie să le asiguri jucătorilor care vin. Sper să se poate continua activitatea, pentru că e inadmisibil să faci o investiție de 30 de milioane de euro, cum este stadionul de la Târgu Jiu, și să nu-l poți folosi pentru ce a fost gândit. Mai mult, se pare că a intrat și pe mâini nepricepute în administrare, pentru că Federația Română de Fotbal a venit, a constatat și nu a omologat nici pentru disputarea meciurilor interanționale, nici la tineret, nici la echipa mare. Singura mea dorință este să pot, în calitate de creditor, nu de altceva, pentru că are un administrator special clubul, să achităm cât mai mult acestor jucători care au fost amăgiți că vor fi plătiți și n-au luat banii.

Golul lui Ciucur, care a adus calificarea în grupele Europa League: ”M-am bucurat ca un nesimțit”

Ați avut mulți jucători 'cu nume' la echipa dumneavoastră, cine a fost cu adevărat un lider în vestiar?

În primă etapă a fost Alin Rusu, îl luasem de la Gloria Bistrița, de la domnul Jean Pădureanu. El și cu Chibulcutean. Atunci a început să urce Pandurii Târgu Jiu. Chibulcutean, chiar dacă era fundaș central, juca 34 de meciuri. Nu lua cartonașe ca să fie suspendat, dar trebuia să-l simtă lângă el pe Alin Rusu. Au fost după și alți jucători. În ultima etapă, când am jucat în cupele europene, Eric a reușit să adune lângă el mulți jucători. Erico, cel care joacă acum la UTA, la fel.

La golul lui Ciucur cum ați reacționat? (n.r. - din Braga - Pandurii 0-2, golul care a adus calificarea în grupele Europa League)

(n.r. - râde) Ca un nesimțit! Eram cu Timofte, era a doua oară când jucam cu echipe din Portugalia. Eram și cu președintele de la Braga. Ne bătuseră cu 1-0 la Cluj, Pustai o să vă spună că îi povesteam cu o seară înainte îi spuneam să nu-și facă probleme că suntem calificați. A fost atunci un an de vis, dacă politicul nu ne-ar fi bruiat, poate mergeam mai departe. A fost 1-0, a și acel gol care trebuia să mă țină pe scaun, să mă bucur interior, dar n-am putut! După meci m-am dus cu Timofte și mi-am cerut scuze și a spus că e de înțeles. A fost o întreagă poveste.