Marica, INVITAT sa-si schimbe cariera: "O sa stam toti cu ochii lipiti sa vedem pe a cui nevasta a mai trantit-o!" :) Reactia lui Mikey Hash dupa ce a vazut imaginile din scandalul momentului

Unul dintre cei mai cunoscuti youtuberi din Romania a comentat imaginile cu Ciprian Marica si nevasta unui barbat insurat, surprinde chiar de sotul inselat intr-un hotel din Cluj.

Dupa le-a prezentat followerilor sai cazul, Mikey a facut si o selectie a celor mai tari glume aparute pe net dupa ce clipul a ajuns in presa.

"Sa va zic... A aparut pe net o inregistrare care-l are ca protagonist pe Ciprian Marica, un fotbalist de la Farul Constanta. Marica iese dintr-o camera de hotel doar cu un prosop pe el si este confruntat de un domn suparat ca in camera se afla sotia lui, care are o idila cu Marica de ceva vreme. Clipul dureaza 7 minute, din care 5 sunt cu Marica incercand sa-l convinga pe sot sa vina cu el", isi incepe Mikey discursul, aratand ca nu e neaparat familiarizat cu fotbalul. :)

Pe youtuber l-au amuzat teribil glumele facute pe seama lui Marica imediat ce inregistrarea a fost publicata pe site-ul Ziar de Cluj.

"Le-a aratat fotbalistilor de la FCSB cum trebuie sa joci la Cluj"

"Hai, ba, ca e doar un amical"

"Astept cu nerabdare returul, se anunta o atmosfera romantica"

"Se poate ca in camera sa fi fost toata echipa nationala"

Mikey ii transmite lui Marica sa se apuce de Youtube: "Marica ar putea sa inceapa o cariera de youtuber, se descurca bine, vad. O mai babardeste pe una, o mai tavaleste pe alta... Face milionul de abonati in 5 luni. O sa stam toti sa vedem pe a cui nevasta a mai trantit-o Marica saptamana asta"