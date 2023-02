Marian Iancu, atac dur împotriva lui Mircea Sandu: "Nu mi-am propus nici să-l uit și nici să îl iert"

Marian Iancu (57 ani) a fost unul dintre cei mai influenți oameni din fotbalul românesc. În cei ;ase ani în care a finanțat Politehnica Timișoara a reușit să termine în două rânduri pe locul secund în campionat și să ajungă tot de atâtea ori în finala Cupei României.

Marian Iancu, atac direct către Mircea Sandu



Fostul patron de la Poli Timișoara nu a uitat nici după mai bine de zece ani de ce nu a reușit să cucerească un titlu de campion cu echipa sa, principalul vinovat fiind considerat Mircea Sandu, fost președinte FRF.

"Numai faptul că am fost declarat persona non grata în fotbalul românesc de Mircea Sandu… Lucrul acesta mă onorează și mă scoate din orice unghi închis în care m-ar putea introduce, mincinos, oricine s-ar gândi să spună că am făcut parte din Cooperativă.

Nu mi-am propus nici să-l uit și nici să îl iert. Nu merită! Nu merită, pentru că a făcut cu bună știință tot ce a făcut. Eu nu m-am aliniat, n-am intrat în conjunctura asta, n-am făcut compromis. Am încercat să îi explic, să îi spun lucrul ăsta, că voi investi în fotbal…

Tot ce a făcut a făcut în cunoștință de cauză, să mă oprească, să îmi demonstreze că e mai tare, că poate să își impună voința", a spus Marian Iancu, potrivit Prosport.