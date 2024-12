Dinamo – Rapid a oferit o remiză albă și insipidă în care jucătorii celor două formații mai mult s-au bătut decât au jucat fotbal.

Dacă rezultatul a trimis, totuși, formația din Ștefan cel Mare pe locul 2, în schimb, pentru Rapid se mențin grijile ratării play-off-ului. Pentru că acum, când mai sunt 9 etape din sezonul regulat, echipa ocupă doar locul 8, la două puncte de poziția a 6-a, cea care asigură prezența în lupta pentru titlu și pentru cupele europene.

La câteva minute după derby-ul bucureștean, portarul giuleștenilor, Marian Aioani, a venit în fața reporterilor și a explicat ce s-a întâmplat pe teren într-o partidă tensionată, dar cu o calitate destul de slabă.

„Cred că e un rezultat mulțumitor, un meci echilibrat, fiecare echipă a avut șansa ei. Din fericire, s-a încheiat așa. E al doilea meci încheiat fără să luăm gol. În ceea ce mă privește, știu ce pot și cât de departe pot să ajung. Sunt convins că lucrurile bune vor veni pentru mine. La faza cu Selmani, el m-a împins de la spate. Am crezut că a făcut-o intenționat, de asta am fost puțin nervos. După meci, mi-am cerut scuze și e totul OK. E un campionat destul de echilibrat, urmează două meciuri acasă pentru noi, cu Poli Iași și cu Craiova, și sunt convins că, dacă vom lua 6 puncte, vom fi în zona de play-off. Astăzi, important era să nu primim gol, fiindcă eram convinși că o să dăm. Din păcate, nu prea am avut ocazii. E greu să câștigi cu Dinamo, e o echipă foarte bună, cu un joc foarte frumos. Trebuie să venim altfel după pregătirea de iarnă și să muncim mult mai mult, comparativ cu precedentul cantonament“, a spus Aioani.