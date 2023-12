Mandorlini și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea cu Sepsi! Cum explică eșecul suferit de CFR Cluj

La finalul partidei, antrenorul italian Andrea Mandorlini și-a găsit cu greu cuvintele în încercarea de a explica eșecul suferit de echipa sa.

Mandorlini este de părere că principala problemă a CFR-ului o reprezintă atacul, jucătorii din ofensivă nereușind să fructifice oportunitățile pe care le au.

Mandorlini: „Am făcut multe greşeli în atac”

„Este greu de explicat, e greu de vorbit după acest meci. Am avut şansa de a face 2-0. Am suferit puţin, am condus cu 1-0, dar am făcut două greşeli şi am pierdut. Trebuie să ne îmbunătăţim compartimentul ofensiv pentru că golurile noastre sunt marcate de mijlocaşii centrali.

Am făcut multe greşeli în atac când puteam face 2-0. Consider că sunt un antrenor inteligent. De ce să fiu demis? Cine spune că rezultatele au fost proaste? Tu? Acum suntem foarte dezamăgiţi de acest rezultat, dar contează foarte mult următorul meci cu U Cluj”, a spus Andrea Mandorlini la finalul meciului Sepsi OSK - CFR Cluj.

Covăsnenii au obținut a treia victorie consecutivă în campionat sub conducerea antrenorului german Bernd Storck. În același timp, CFR Cluj a înregistrat a șasea etapă consecutivă fără victorie în campionat, consemnând trei remize și trei înfrângeri.

După disputa de la Sfântu Gheorghe, echipa Sepsi OSK a acumulat 29 de puncte și se află pe locul cinci în clasament, în timp ce CFR Cluj se menține pe poziția a doua, având 33 de puncte (la egalitate cu Universitatea Craiova).

