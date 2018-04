Imagini MONDIALE in Romania! Faza care face inconjurul Europei: cum s-a bucurat un jucator de la Sibiu dupa ce a dat gol

Stefan Blanaru a fost vedeta meciului la Hermannstadt - Oradea!



Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X

Atacantul nu doar ca a marcat doua goluri in victoria cu 4-0 a Sibiului. Blanaru a oferit si cea mai tare bucurie de gol a anului in fotbalul din Romani!



In minutul 80, dupa ce a inscris golul 3, Blanaru a urcat in peluza si s-a aplaudat singur. Gestul sau s-a vrut o incurajare pentru suporterii mult prea tacuti ai Sibiului. :)



Sursa captura: Telekom Sport