"Mă ajută foarte mult!" Adrian Șut a dezvăluit "antrenamentele" la care a recurs pentru a deveni om de bază la FCSB

Mijlocașul defensiv a dezvăluit că la finalul antrenamentelor fizice își antrenează și mintea. Fotbalistul FCSB-ului a apelat la un mental coach pentru a gestiona momentele tensionate de la echipă.

"Lucrez cu cineva, care mă ajută mult la chestia asta, m-a ajutat la început când mi era mult mai dificil pentru că dacă vii de la o echipă mică, când dai de ce se întâmplă aici la FCSB este cu totul altceva. E o schimbare foarte mare şi cred că ai nevoie de un mic ajutor ca să te adaptezi uşor uşor.

Șut se pregătește mental pentru a face față presiunii

Este foarte mult o pregătire mentală, lucrez foarte mult pe această parte şi asta mă ajută foarte mult să pun foarte multe lucruri în practică, să muncesc şi mai mult şi să am încredere în mine. Am început în sezonul când eram la Clinceni şi ne am salvat de la retrogradare, atunci am început să lucrez şi de atunci continui pe acest drum.

Este un mental coach cu care lucrez, cu el am lucrat de la început. Voiam să fiu pregătit din toate punctele de vedere. (n.r. - s-a inspirat din afară) Am văzut că se lucrează şi în afară, când am început pe drumul ăsta ştiam că nu o să am rezultate imediat.

(n.r. - de la cine se inspiră) Un jucător la care ma uitam foarte mult era Busquets, îmi placea foarte mult, iar în acest moment la Rodri de la Manchester City", a spus Adrian Şut, potrivit Orangesport.

Adrian Șut este legitimat la gruparea roș-albastră din iulie 2019. Cotat la 2.3 milioane de euro de site-urile de specialitate, închizătorul mai are contract cu FCSB până la finele actualei stagiuni.

De când s-a înțeles cu clubul patronat de Gigi Becali, Adrian Șut a bifat 125 de apariții, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 11 ori și să paseze decisiv în patru situații diferite.

2,3 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului defensiv potrivit site-urilor de specialitate.