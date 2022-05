Lincar, vehement! "Nu voi accepta vreodată ca cineva să spună că ne-am vândut sau că ne vom vinde"

Antrenorul echipei Universitatea Cluj, Erik Lincar, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că formaţia ardeleană a avut promovarea în Liga I în mâinile sale, dar fotbalul nu poate fi controlat.

''Eu consider că am încercat să fac ce e mai bine pentru această echipă, împreună cu cei din conducere, împreună cu jucătorii. Nu voi accepta vreodată ca cineva să spună că ne-am vândut sau că ne vom vinde. Am avut această promovare în mâinile noastre este adevărat, dar tot bazându-ne pe munca noastră de un an de zile. Din păcate fotbalul nu poate fi controlat. Se întâmplă lucruri, situaţii, momente. Ne pare rău, suntem dezamăgiţi", a declarat Lincar, citat de site-ul oficial al clubului, înaintea barajului cu Dinamo.

Promisiunea lui Erik

"Ştiu că galeriile sunt înfrăţite, dar asta nu înseamnă vreodată că atât eu cu staff-ul meu sau că cei din conducere sau jucătorii nu vor încerca să dea totul pe teren şi să încerce să promoveze din acest baraj la Liga I'', a subliniat tehnicianul.

Lincar, fost jucător la Steaua, a afirmat că Dinamo este o echipă cu jucători valoroşi, iar acest baraj are o expunere foarte mare, însă are încredere în fotbaliştii săi: "Am vorbit cu ei toată săptămâna. Le-am explicat la ce expunere ajung jucând acest baraj cu Dinamo. Din 18 milioane de români, cred că 15 se vor uita la acest joc. Au o şansă enormă să demonstreze tuturor că sunt jucători şi ei de Liga I.

Dinamo e o echipă cu jucători de valoare, foşti internaţionali, respectăm atât clubul, cât şi jucătorii, dar în acelaşi timp noi ne numim 'U' Cluj. Din punctul meu de vedere, suntem în primele trei, patru echipe din România ca susţinere în tribune, ceea ce nu prea se vede de multe ori la Liga I şi îmi pare nespus de rău că până în acest moment nu am reuşit să aduc acest club la Liga I, dar cred cu tărie şi le-am zis şi jucătorilor că trebuie să credem, să fim puternici şi să demonstrăm tuturor că în fotbal se poate întâmpla orice".

La rândul său, managerul sportiv Gabriel Giurgiu a declarat înaintea dublei cu Dinamo: "Cu siguranţă va fi un baraj dificil, având în vedere că jucăm contra celor de la Dinamo. În primul baraj nu am reuşit să promovăm, dar eu am mare încredere în staff, în jucători, în toţi cei care suntem aici alături de echipă că putem să reuşim să depăşim Dinamo şi să promovăm în Liga I. Se poate realiza acest obiectiv, chiar dacă am avut o primă şansă înaintea meciului cu FC Hermannstadt. Nu am reuşit atunci, dar de data aceasta cred că se poate şi vom şi reuşi!"

FC Universitatea Cluj o va întâlni pe Dinamo Bucureşti într-un baraj din Liga I, a cărui primă manşă va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe Cluj Arena. Returul se va disputa la Bucureşti, pe 29 mai. Agerpres